Patricia Rato y Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ están de celebración. La familia del torero ha recibido una de esas noticias que convierten cualquier jornada en una fecha inolvidable: el nacimiento de Jaime, el segundo hijo de su primogénita, Alejandra Ruiz de Rato, y su marido, Ernesto de Novales. El pequeño se ha convertido en el nuevo protagonista de una familia que ya contaba con Ginebra, la primera hija del matrimonio, nacida en abril de 2023. Con su llegada, la empresaria y el diestro vuelven a disfrutar de la experiencia de tener un nieto en brazos, una etapa que ambos estrenaron hace tres años y que ahora afrontan con una ilusión renovada.

La noticia tiene un significado especial para Patricia Rato y Espartaco, que han seguido muy de cerca la evolución de la familia que han formado sus tres hijos, Alejandra, Isabella y Juan. Aunque su matrimonio terminó hace años y ambos han rehecho sus vidas sentimentales, mantienen una relación familiar cordial y continúan compartiendo los acontecimientos importantes de sus hijos. La empresaria encontró de nuevo el amor junto al empresario Javier Moro, con quien se casó en septiembre de 2022, mientras que el torero mantiene una relación con Macarena Bazán. Sus respectivas historias personales han seguido caminos diferentes, pero la llegada de sus nietos supone una alegría común que vuelve a reunirlos alrededor de la familia.

Para Alejandra Ruiz de Rato y Ernesto de Novales, el nacimiento de Jaime supone ampliar el proyecto familiar que comenzaron a construir cuando se conocieron en 2018. Tres años después, en mayo de 2021, celebraron su boda y, en abril de 2023, dieron la bienvenida a su primera hija, Ginebra. Ahora, la pequeña tendrá que acostumbrarse a compartir protagonismo con su hermano, que llega para cambiar de nuevo las rutinas de la casa. Alejandra siempre ha procurado mantener su vida privada al margen de la exposición mediática y también ha llevado su segundo embarazo con bastante discreción. De hecho, no fue hasta el pasado mes de mayo cuando dejó ver públicamente su barriguita durante la entrega de los premios taurinos Puerta del Príncipe, en Sevilla, una cita a la que acudió junto a su padre.

Aquella aparición permitió conocer que Espartaco iba a convertirse en abuelo por segunda vez y el diestro no escondió entonces su entusiasmo ante la noticia. «Ya viene otro en camino. No se sabe todavía si nieta o nieto, pero encantado y feliz», comentaba públicamente. Una ilusión que ahora se ha materializado con el nacimiento de Jaime. El torero, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con sus hijos, disfruta de una nueva etapa en la que los nietos han adquirido un protagonismo especial. Patricia, por su parte, también ha hablado en anteriores ocasiones de lo mucho que le ha cambiado la vida convertirse en abuela y de la felicidad que le ha proporcionado la llegada de Ginebra.

Isabella Ruiz de Rato será la madrina del pequeño Jaime

El nacimiento del segundo hijo de Alejandra también tiene una protagonista muy especial: su hermana Isabella, que ejercerá de madrina del recién nacido. La abogada, que en los últimos años ha explorado también su faceta artística con sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, mantiene una relación muy cercana con su hermana mayor y siempre ha mostrado una especial debilidad por Ginebra. Cuando se estrenó como tía, habló con mucho cariño de la conexión que había encontrado con la pequeña y del parecido que veía entre ella y Alejandra. «Es como tener la oportunidad de cuidar a mi hermana mayor, pero en pequeñito», confesaba en una entrevista.

Una declaración que reflejaba la complicidad que existe entre las dos hermanas y el papel que Isabella ha asumido desde el primer momento en la vida de su sobrina. La propia familia ha bromeado en alguna ocasión sobre cómo la llegada de Ginebra había cambiado la dinámica entre las mujeres de la casa. Si antes Patricia, Alejandra e Isabella eran «Las tres mosqueteras», la pequeña había conseguido transformar aquel grupo en unas «mujercitas superdivertidas». Ahora, con Jaime, la familia suma un nuevo integrante y la abogada tendrá una nueva oportunidad para ejercer de tía, esta vez con el añadido de convertirse en su madrina.

La Navidad más especial para Patricia Rato y Espartaco

La llegada de Jaime se produce, además, a las puertas de unas fechas especialmente familiares. La Navidad de Patricia Rato y Espartaco tendrá este año un aliciente añadido, ya que podrán celebrar las fiestas con sus dos nietos y disfrutar de la nueva etapa que acaba de comenzar Alejandra. Cuando nació Ginebra, la empresaria ya bromeaba sobre las necesidades logísticas que supone ampliar la familia y aseguraba que, a partir de entonces, habría que pedir a los Reyes Magos mesas cada vez más grandes para poder reunir a todos. Una ocurrencia que cobra ahora todavía más sentido con la llegada del nuevo bebé.