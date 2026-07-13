Isabella, hija de Espartaco, se suma al grupo de ‘nepo babies’ que quieren ser actrices

Juan Antonio Ruiz Román, más conocido como Espartaco en los ruedos, es uno de los toreros más emblemáticos de la historia de nuestro país. Se retiró en 2015 en La Maestranza de Sevilla y, aunque siempre ha preferido mantener su vida privada en un discreto segundo plano, lo cierto es que los últimos movimientos profesionales que ha realizado su hija Isabella no han pasado desapercibidos.

Isabella (30) nació fruto del matrimonio del diestro con Patricia Rato. Estuvieron casados desde 1991 hasta su divorcio en 2010 y tuvieron tres hijos en común; Alejandra, Isabella y Juan. Los tres siempre han optado por mantenerse en un discreto segundo plano, pero ahora parece que Isabella quiere dar un paso en su trayectoria que podría exponerla públicamente como nunca antes había permitido. Y es que, según lo publicado, la joven busca triunfar en el mundo de la interpretación.

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Cuando tuvo que elegir la rama en la que quería especializarse, Isabella decidió matricularse en la carrera de Derecho. Sin embargo, no llegó a terminarla, ya que, según pasó el tiempo, optó por seguir su vocación de ser actriz y formarse en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, una escuela ubicada en el barrio de Bloomsbury que se ha consolidado como una de las más reconocidas de Inglaterra y del mundo. Desde entonces, su principal objetivo ha sido hacerse un hueco en esta difícil profesión.

Cuando regresó del extranjero y volvió a instalarse en España, continuó su formación en la escuela de Juan Carlos Corazza, la misma por la que han pasado famosos intérpretes como Javier Bardem, Elena Anaya y Juana Acosta, entre otros muchos. En 2024 asistió por primera vez al Festival de Cine de Málaga, donde acaparó todas las miradas con un conjunto blanco que era de todo menos discreto, del diseñador Jorge Acuña.

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Cabe destacar que Isabella no es la única nepo baby (término utilizado para referirse a los hijos e hijas de celebridades) que ha decidido dar un giro de 180 grados a su trayectoria profesional para probar suerte en el mundo de la interpretación. Junto a ella aparecen otros nombres muy conocidos dentro de la crónica social de nuestro país, como los de Anita Matamoros, Gloria Camila o Alejandra Rubio, quienes en algún momento han mostrado su intención de abrirse como actrices o han comenzado a formarse de ello.

A esta lista también se suman Isa Pantoja y Julia Janeiro. Aunque por el momento ninguna de las dos ha dado el paso definitivo de iniciar una formación específica en interpretación, sí han dejado entrever en más de una ocasión su interés por el mundo audiovisual, la televisión y otros proyectos relacionados con el sector artístico. Sin duda, se trata de una tendencia que cada vez es más habitual entre los hijos de personajes conocidos que buscan alejarse de la fama de sus padres y construir una carrera propia delante de las cámaras. Una lista que no deja de crecer con el paso del tiempo y a la que podrían incorporarse nuevos nombres.