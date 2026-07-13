Eva González vuelve al lugar donde se casó con Cayetano Rivera: este es el motivo

Eva González ha vivido un fin de semana repleto de emociones. El pasado sábado, 11 de julio, acudió a la boda de su prima con un deslumbrante vestido del sevillano Nicolás Montenegro. Lo hizo visiblemente emocionada por vivir una jornada tan especial junto a su familia. Aunque lo cierto es que esa emoción podía tener un doble significado. Y es que el enlace matrimonial tenía lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el templo religioso de la localidad de Mairena del Alcor, donde la modelo se dio el «sí, quiero» con Cayetano Rivera.

La presentadora de La Voz ha explicado, en multitud de ocasiones, que adora su tierra. De hecho, ha sido incluso galardonada por llevar siempre sus raíces por bandera. Mairena del Alcor es su pueblo natal y, como no podía ser de otra manera, es el lugar donde decidió establecer su residencia para criar a su hijo, nacido fruto de su relación con el torero. Es por ello por lo que no es de extrañar que también eligiera sus calles para convertirse en la mujer del hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez.

Fue en noviembre de 2015 cuando Eva y Cayetano sellaron su amor en el altar de la iglesia citada. Para la ocasión, la que fuera Miss España vistió un romántico vestido de la firma Pronovias, así como decidió llegar en un Rolls Royce negro acompañada por Curro Vázquez, el padrino de la boda. Reunieron a más de 400 invitados, entre los que se encontraban multitud de rostros conocidos de diferentes ámbitos, convirtiéndose así en uno de los eventos sociales más esperados de aquella temporada. Sin duda, será una fecha difícil de olvidar para todos ellos, al igual que para los novios, quienes, aunque a día de hoy ya no están juntos, siempre tendrán guardada esta especial fecha en sus corazones.

Su elegante vestido que ha dado la vuelta a la red

Más allá de volver a un sitio que, sin duda, marcó un antes y un después en su historial sentimental, Eva González ha conseguido hacerse viral en la boda de su prima por el estilismo que lució. Consolidándose una vez más como todo un referente en el mundo de la moda, la sevillana lució un vestido azul confeccionado, por el diseñador Nicolás Montenegro, que hizo que todos los presentes se pararan a mirarla con detención.

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El diseño presentaba un elegante escote italiano palabra de honor con unos finísimos tirantes sobre los que caía una capa raglán de bambula de seda, el tejido del que también estaba compuesto el vestido.