Parecía que el calor iba a seguir, pero Jorge Rey avisa de un cambio que llegará esta misma tarde: «Ojo a estas zonas porque las tormentas llegarán con fuerza»

Jorge Rey lanza un importante aviso ante un cambio que llegará con fuerza está misma tarde, será mejor que nos preparemos para despedirnos por completo del calor. Es cuestión de horas que suframos un cambio de tendencia que puede ser el que nos marque de cerca, con algunas novedades que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia ue será esencial que tengamos en cuenta.

El tiempo es uno de los grandes protagonistas de unos días en los que parecerá que dispongamos de más capacidad de decisión, aunque podríamos estar pendientes de un cambio que llega a toda velocidad. Lo que podría pasar en breve, es una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. El calor intenso puede tener los días contados, si tenemos en cuenta lo que llega esta tarde. Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta ante lo que está por venir.

Jorge Rey avisa de un cambio que llegará esta misma tarde

Será mejor que nos empecemos a preparar para una semana que puede empezar de la peor forma posible. El tiempo se convierte en un problema, cuando lo que tenemos por delante, acabará marcando una importante diferencia. Lo que llega este mismo lunes, puede hacer que nos despidamos del calor intenso.

Es momento de empezar a pensar en esos cambios que pueden convertirse en los protagonistas del verano. Con todo listo para ir a la playa o disfrutar del aire libre, deberemos estar preparados para un importante giro radical que hasta el momento desconocíamos.

Estaremos muy pendientes de esta situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que quizás tocará empezar a visualizar algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

De las altas temperaturas que teníamos estos días podemos pasar a un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará un motivo para descansar mejor por la noche y quizás tener el paraguas a mano en estos días de julio tal y como advirtió Jorge Rey en uno de sus vídeos virales.

Las tormentas van a llegar con fuerza

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que tocará empezar a tener en consideración, con unas lluvias que pueden marcar las próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «Una importante dana se haya localizada al oeste de la Península a estas horas, con el centro depresionario desplazándose al oeste de Galicia en el transcurso de la jornada. Esa depresión irá acompañada de una importante carga de aire frío, con temperaturas de -16 a -18 ºC a unos 5500 metros de altura. La Península quedará en su flanco delantero, que es la región donde acostumbran a formarse las tormentas más intensas».

Siguiendo con la misma explicación: «El contraste entre el aire frío de la dana y las elevadas temperaturas previstas en superficie, darán lugar a movimientos verticales de aire en la troposfera. Por ende, esperamos chubascos y tormentas vespertinos localmente muy fuertes y posibilidad de fenómenos adversos como granizo y rachas de viento intensas. La AEMET ha activado para esta tarde avisos en ocho comunidades autónomas».

Es hora de prepararnos para lo peor: «La Llanada alavesa, Bizcaia, Cantabria, norte de Burgos, Cordillera Cantábrica de Palencia y Burgos, la suroccidental y litoral asturiano, Lugo y el noroeste de A Coruña estarán en aviso amarillo por chubascos intensos, con acumulados de hasta 20 l/m2 en 1 hora. Los avisos se activarán a las 15:00 y se mantendrán vigentes hasta la medianoche. Siguiendo con las lluvias, habrá que prestar especial atención a la región gallega de A Mariña y el litoral occidental asturiano, donde el aviso será naranja por acumulados de hasta 30 l/m2 en 1 hora».

Es cuestión de horas que esta parte del país empiece a ver la llegada de unas precicipitaciones que pueden aparecer de forma abundante: «Por parte de las tormentas, podrían ser violentas, con aviso naranja en A Mariña, litoral asturiano occidental, norte y Cordillera Cantábrica de Burgos, Bizcaia y Cantabria, detallándose en las observaciones de los avisos la posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes». Los avisos estarán activadas: «También habrá avisos, y muy numerosos, en el interior de la mitad oriental peninsular. Serán amarillos en el sur de Aragón, en el interior de Castellón y de Valencia, también en La Mancha Albaceteña, por tormentas con granizo y lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora. Se han activado naranjas en la Serranía de Cuenca y La Mancha conquense, por lluvias de 30 l/m2 en ese mismo lapso, con una intensidad que podría provocar crecidas en barrancos y ríos, así como anegamientos en zonas hondas».