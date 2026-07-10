La AEMET confirma que no estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor y avisa: «Desde que hay registros»

Desde que hay registros no se ha repetido una situación como la que estamos viviendo, después de la ola de calor, llega un importante cambio. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar con una previsión del tiempo de la AEMET que pone los pelos de punta. Estamos viviendo un verano de grandes cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar con unas fechas que pueden sumergirnos en lo peor de un tiempo complicado.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Cuando media España está de fiestas, pensando o ya materializando las vacaciones, lo que nos estará esperando es un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estos días en los que quizás tocará empezar a pensar en algunas peculiaridades que llegan a toda velocidad y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Viviremos un verano histórico de temperaturas para el que no estamos preparados.

Desde que hay registros no tenemos unos datos tan terribles

La realidad es que estamos ante una serie de cambios que llegan a toda velocidad y nos sitúan en un punto de no retorno. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Una novedad que, puede acabar siendo lo que nos dará estos cambios que quizás nadie hubiera visto llegar hasta la fecha.

Desde que empezó el verano hemos tenido que luchar contra varias olas de calor que nos alejado de lo que sería habitual en estos días. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que quizás hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado.

Nos enfrentamos a una serie de cambios que nos sitúan en unas cifras que son realmente impactantes. Es difícil recordar unos números que nos hacen pensar en esa barrera de los 40º que ya va siendo habitual superarla en numerosas ocasiones. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estas jornadas en las que todo puede ser posible. La AEMET confirma que realmente no estamos preparados para lo que viene después de esta ola de calor que acabamos de vivir.

Confirma la AEMET que no estamos preparados para lo viene después de esta ola

La última ola de calor ha dejado unos registros de récord, pero lo que llega después no puede ser peor. Nos espera un importante cambio de tendencia, que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En un fin de semana en el que volveremos a vivir lo peor del verano.

Tal y como explica esta previsión de la AEMET: «Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con nubosidad baja matinal en regiones de Andalucía occidental, Galicia, Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares que por lo general tendera a despejar, y con intervalos de nubes altas penetrando desde el sur peninsular a lo largo del dia. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el noroeste de la Península y entornos de montaña del resto de la mitad norte, dejando chubascos y tormentas en puntos del Pirineo, Cantábrica y especialmente de Galicia, donde se espera que lleguen a fuertes, sin descartarlas locamente muy fuertes, yendo acompañadas de granizo. En Canarias la llegada de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en regiones de Galicia, Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares; con presencia de polvo en suspensión en el sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, litorales mediterráneos y en Andalucía occidental, con aumentos en el resto que podrán ser localmente notables en el norte de Galicia y Cantábrico oriental. Se prevé superar los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, incluso llegando a 38 en zonas de la meseta Sur, Andalucía oriental, Ebro y aledaños, interiores del Cantábrico oriental y Miño. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los descensos en el cuadrante nordeste. No bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta Sur y zonas del interior sureste».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo, sin descartarlas locamente muy fuertes, en zonas de Galicia. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península y Baleares. Soplará poniente moderado en los litorales del sur peninsular y también moderado el nordeste en los de Cataluña, Galicia y Cantábrico. En el resto viento flojo en general de componentes sur y este tendiendo a arreciar con intervalos moderados por la tarde. Viento moderado del norte en Canarias».