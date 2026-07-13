La AEMET manda un comunicado y pone el foco en estas zonas: llegan tormentas con lluvias muy intensas, granizo y fuertes rachas de viento

Llegan tormentas con lluvias muy intensas, granizo y fuertes rachas de viento, la AEMET no duda en mandar un importante comunicado. El tiempo nos está dando uno de esos veranos que no se olvidan. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a un cielo que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Es momento de saber lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo libre se convierte en una realidad. Todos nuestros planes pueden acabar generando más de una sorpresa que puede acabar de hacernos cambiar por momentos. Estaremos pendientes de este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos hará modificar por completo un cambio que podría marcar la diferencia. La AENET no duda en lanzar un importante comunicado que pone el foco en unas zonas que se verán afectadas por estos cambios que pueden ser claves que tengamos en consideración.

Llegan tormentas con lluvias muy intensas, granizo y fuertes rachas de viento

Después de unos días en los que la ola de calor puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Antes de que volvamos a ver subir las temperaturas, nos encontraremos con un parón que puede ser el que nos dará un giro importante en este mes de julio.

Sin duda alguna, podríamos empezar a tener en estos días que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos que empezar a visualizar. En estos primeros días de julio se han superado todos los registros, por lo que, tocará estar pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Estos expertos de la AEMET no dudan en darnos algunas novedades que pueden acabar de hacernos incluso cambiar de planes, en estos días de vacaciones para muchos. Lo que nos estará esperando es una situación que, sin duda alguna, acabará llegando de una manera diferente.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Un cambio en el tiempo puede ser una realidad en este inicio de semana en el que veremos como la lluvia se convierte en motivo de alerta.

Manda un comunicado la AEMET y pone el foco en estas zonas

Pone el foco en estas zonas, la AEMET no duda en lanzar un comunicado ante lo que está por llegar. Este cambio de tendencia que tenemos por delante, puede hacernos tener el paraguas en mano. Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario para los amantes del buen tiempo.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «La estabilidad seguirá dominando en buena parte de España durante la jornada, pero la tarde volverá a traer un cambio importante en el cielo. El calor acumulado, la entrada de humedad y la nubosidad de evolución favorecerán la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en el este de Castilla-La Mancha, norte de Galicia y área cantábrica. El mayor riesgo se concentra en las zonas con aviso naranja por tormentas y lluvias intensas, donde los chubascos podrán descargar con mucha fuerza en poco tiempo. En estos puntos podrían acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora, además de ir acompañados de granizo, aparato eléctrico y rachas fuertes de viento».

Siguiendo con la misma explicación: «El principal problema de las tormentas de esta tarde no será que llueva de forma generalizada, sino la intensidad puntual. Allí donde se formen las células más activas, podrán dejar lluvia torrencial en periodos muy cortos, granizo y rachas bruscas de viento. Este tipo de tormentas pueden provocar acumulaciones rápidas de agua en calles, balsas en carretera, crecidas súbitas en barrancos o pequeños cauces y complicaciones en desplazamientos. También pueden afectar a actividades al aire libre, especialmente en zonas de montaña o áreas abiertas».

Las alertas estarán activadas: «De cara al lunes, la estabilidad volverá a imponerse en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península dejará más nubosidad en Galicia y el Cantábrico, con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste gallego. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el noroeste y también en el interior nordeste. Las tormentas podrán aparecer en zonas de Galicia, Asturias, regiones del Ebro, Pirineo occidental y áreas próximas, donde localmente podrían ser fuertes y venir acompañadas de granizo».