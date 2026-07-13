La jornada del 13 de julio de 2026 se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de brumas en las primeras horas. Aunque se esperan algunas precipitaciones débiles en la madrugada, las temperaturas sufrirán un notable descenso, especialmente en las máximas. En toda la provincia, el viento será flojo y variable, aunque en el litoral se sentirán intervalos moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y calor al atardecer

El cielo se despereza lento sobre Bilbao este día, mostrando un suave manto gris con algunas nubes que juegan a esconder el sol. A primera hora, la brisa suave, con vientos de dirección variable que soplan a unos 10 km/h, se siente especialmente agradable. A medida que avanzamos hacia la mañana, las temperaturas comienzan a elevarse, alcanzando unos 20 grados, mientras la atmósfera se mantiene fresca y sin riesgo de lluvias.

Ya por la tarde, el agua parece tener un tímido receso, aunque hay cierta probabilidad de que unas gotas nos sorprendan al caer la noche. Los termómetros subirán hasta los 30 grados, creando una sensación térmica que podría alcanzar ese mismo número. La humedad, algo elevada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con la salida del sol a las 6:43 y su despedida hacia las 21:50, disfrutaremos de varias horas de luz, perfectas para dar un paseo por la ciudad al caer la tarde.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Baracaldo

Baracaldo amanece con un cielo cubierto que presagia un día de cambios. Las nubes grises se mueven con fuerza por el viento, que sopla a 10 km/h, mientras los primeros rayos del sol intentan asomarse entre la bruma. A lo largo de la mañana, la temperatura rondará los 21 grados, pero la sensación térmica alcanzará hasta los 29°C, creando un ambiente algo bochornoso.

A medida que avance la tarde, la temperatura máxima puede llegar a 28 grados, pero las probabilidades de lluvia subirán a un 5%, lo que podría traer momentos de lluvia ligera. Con ráfagas de viento de hasta 8 km/h, es aconsejable salir preparado: mejor llevar paraguas, ya que la inestabilidad del tiempo podría sorprender a más de uno.

Guecho: ambiente cálido y soleado hoy

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 21 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 27 grados, con una sensación térmica similar, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 65 y el 90 por ciento, por lo que el ambiente se sentirá un poco pesado. El viento soplará suavemente desde el norte a una velocidad de 15 km/h, sin provocar ráfagas inquietantes.

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán cálidas, así que se recomienda aprovechar las horas de luz, que irán desde la salida del sol a las 06:43 hasta su puesta a las 21:51. Con una probabilidad de lluvia mínima y condiciones mayormente estables, será un día ideal para actividades al aire libre, disfrutando del espléndido tiempo que Guecho tiene para ofrecer.

Santurce: cielo despejado y viento suave

El tiempo transcurre en un ambiente templado, con temperaturas suaves que oscilan entre los 20 y 27 grados. El cielo se presenta mayormente despejado, aunque pueden aparecer algunas nubes ligeras por la tarde. El viento soplará suave, haciendo que la jornada sea placentera y sin grandes alertas.

Aprovechar la ocasión para pasear o desarrollar actividades al aire libre se presenta como una excelente opción, dado el ambiente tranquilo que ofrece el día. Un momento ideal para disfrutar de los espacios de la ciudad y compartir con seres queridos en un entorno agradable.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

En Basauri, la jornada comenzará con cielos mayormente despejados y temperaturas suaves que oscilarán entre los 19 y 20 grados. La brisa será ligera, con viento del norte que facilitará un ambiente agradable, ideal para disfrutar del aire libre.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una temperatura máxima de 30 grados por la tarde. Aunque hay una baja probabilidad de lluvia por la noche, es recomendable llevar una prenda ligera para las horas frescas que se avecinan. ¡Aprovecha el sol y sal a disfrutar del día!