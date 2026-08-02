Decathlon revienta el mercado rebajando unas chanclas Quiksilver que cuestan ahora menos de 10 euros

En plena temporada de playa y piscina, las rebajas de verano siguen dejando auténticos chollos en las principales cadenas deportivas. En esta ocasión ha sido Decathlon quien ha llamado la atención de los consumidores al aplicar un importante descuento a unas chanclas de la marca Quiksilver que pasan de costar 19,99€ a venderse por solo 9,99 euros. Se trata de una rebaja del 50% que sitúa este modelo por debajo de la barrera de los diez euros y lo convierte en una de las ofertas más llamativas para los que buscan renovar su calzado de verano sin gastar demasiado.

La promoción estará disponible durante un periodo limitado o hasta agotar existencias, por lo que muchos clientes ya han comenzado a interesarse por uno de los productos más vendidos dentro de esta categoría. El modelo rebajado en cuestión son las chanclas Quiksilver Surf Til 69 Java para hombre, un diseño clásico de la marca pensado tanto para caminar por la playa como para utilizarlas en la piscina, de vacaciones o durante el día a día en los meses de más calor.

La estética mantiene la esencia de la marca australiana, con un diseño sencillo en color negro y el logotipo de Quiksilver integrado en la tira. Su imagen surfera y atemporal hace que puedan combinarse fácilmente con bañadores, pantalones cortos o ropa deportiva, convirtiéndose en un calzado muy práctico para el verano.

Las chanclas Quiksilver rebajadas en Decathlon

Uno de los aspectos más destacados de este modelo es la comodidad. Las chanclas incorporan una plantilla fabricada en espuma que ayuda a amortiguar la pisada durante el uso continuado, mientras que la tira sintética ofrece una buena sujeción del pie sin generar molestias. La suela está diseñada para proporcionar agarre sobre diferentes superficies, algo especialmente útil en zonas húmedas como piscinas, duchas o paseos marítimos. Aunque se trata de un calzado ligero, está pensado para soportar un uso frecuente durante el verano.

Quiksilver es una de las marcas más reconocidas dentro del mundo del surf desde su fundación en 1969. Durante décadas ha desarrollado prendas y accesorios destinados tanto a deportistas como a quienes buscan un estilo de inspiración playera. Sus chanclas se han convertido en uno de sus productos más populares gracias a diseños sencillos, materiales resistentes al agua y una gran comodidad para el uso diario. La presencia de la firma dentro del catálogo de Decathlon permite acceder a muchos de sus productos a precios competitivos y, en época de rebajas como ahora, estas promociones llaman la atención de todos.

La oferta resulta todavía más interesante si se compara con otros modelos de marcas conocidas disponibles actualmente en la propia web de Decathlon. Mientras algunas chanclas deportivas de Adidas superan los 20 euros y otros modelos de Quiksilver rondan los 24 o incluso los 35 euros, estas Surf Til 69 Java se sitúan en solo 9,99 euros gracias al descuento del 50%. Incluso otros modelos básicos de la cadena deportiva tienen precios similares, por lo que poder acceder a una marca como Quiksilver por esa cantidad supone una oportunidad difícil de encontrar durante el resto del año.