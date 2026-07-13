Hoy, 13 de julio de 2026, en toda la provincia de Zaragoza se prevé un cielo poco nuboso, con alguna nube de evolución diurna. Podrían caer chubascos aislados en el extremo este de la Ribera del Ebro y en Cinco Villas, donde se prevén tormentas. Las temperaturas se mantendrán estables y soplará un viento flojo del sur y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con posibilidad de lluvia

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente en esta jornada, revelando un manto azul con suaves nubes que, como si fueran pinceladas, adornan el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre un agradable frescor y el calor veraniego, alcanzando los 38 grados a lo largo de la tarde. Aunque la mañana promete ser tranquila, los trazos de lluvia podrían hacer su aparición en la tarde-noche, con ligeras probabilidades de chubascos.

A medida que avanza el día, el viento se mantendrá en calma, apenas susurrando entre los arboles, mientras que la humedad se sentirá notablemente, creando una atmósfera densa y pesada, especialmente en los momentos más calurosos. Con el sol saliendo a las 6:40 y despidiéndose a las 21:37, la luz no faltará, ofreciendo una invitación constante a disfrutar de un paseo bajo el sol, siempre con un ojo en el cielo por si acaso.

Calatayud: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Las nubes oscuras se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día marcado por la inestabilidad y el vaivén del tiempo. El amanecer se presenta fresco, con temperaturas mínimas que apenas alcanzan los 19 °C, mientras un suave viento comienza a soplar desde el sur, anunciando cambios inminentes a lo largo de las horas.

Con el paso de la jornada, la temperatura ascenderá hasta un máximo de 38 °C, pero la sensación térmica podría ser aún más alta debido a una humedad que alcanzará el 55%. Por la tarde, se prevén rachas de viento que superarán los 30 km/h, acompañadas de la posibilidad de lluvia. Es recomendable no olvidar el paraguas y estar atento a las alteraciones del tiempo.

Tarazona: cielo despejado y viento suave

El tiempo se presenta estable con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados. A lo largo del día, el viento soplará de manera suave, aportando una sensación de frescura muy agradable, aunque no se prevén lluvias relevantes.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y placentero. Una buena oportunidad para acercarse a los parques o simplemente relajarse en una terraza.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET