Todo sobre Eva González: su edad, su pareja, de dónde es y cuántos hijos tiene

Para que un programa funcione correctamente, es necesario que tenga en sus bases un buen equipo de profesionales. Si hablamos de presentadores, estos son la portada de todo formato. Por lo tanto, su labor es imprescindible. De esta manera, a lo largo de la historia de la industria televisiva, el público ha tenido la oportunidad de ver como maestros de ceremonias a numerosos comunicadores. Pero, si hacemos una lista de los más queridos y conocidos por el espectador, nombres como el de Eva González no pueden faltar. Pero, ¿cuál es el lado más personal y profesional de la comunicadora? Realizamos un repaso.

Nacida el 5 de noviembre de 1980 en Sevilla, España, Eva María González Fernández es presentadora y modelo. De hecho, desde muy joven apostó por dedicarse al mundo de la moda. Por ello, desde que fue coronada como Miss Sevilla, en 2003, dejó sus estudios para dedicarse plenamente a su profesión. Asimismo, también ha sido coronada como Miss Simpatía y Miss Elegancia. Unos primeros pasos en este ámbito profesional que, tiempo después, le sirvieron para ser la imagen de importantes marcas publicitarias.

La carrera profesional de Eva González

Eva González siempre ha apostado por vivir nuevas aventuras. Por eso, también decidió dar el salto al mundo de la televisión. En muchas ocasiones ha sido invitada o colaboradora de formatos, pero su profesionalidad la ha llevado, con el paso del tiempo, a ejercer como presentadora de programas de prime time.

A lo largo de estos años, el público ha podido ver a la sevillana en Dímelo al oído, Fenómenos, El juego del euromillón, Guerra de sesos, Supervivientes, MasterChef, La Voz y en programas de fin de año. Una presencia en televisión que comenzó a principios de los años 2000 y que no ha parado hasta la actualidad. Además, lejos de quedar aquí, la sevillana ha sido actriz invitada de producciones como 7 vidas, Los Serrano, La Tira y Capital.

El lado más personal de Eva González

En redes sociales, Eva González intenta mantener un perfil cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, la sevillana acumula un millón y medio de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, la modelo ha tenido varias parejas mediáticas. Según se ha podido saber, la sevillana mantuvo un romance con Antonio Roldán, del 2001 al 2003; Arturo Valls, del 2004 al 2005; Iker Casillas, del 2005 al 2008 y Cayetano Rivera Ordóñez, con quien se casó y juntos tuvieron a un hijo en común.

La presentadora y Cayetano Rivera se dieron el «sí, quiero» en 2015, pero fue en 2018 cuando le dieron la bienvenida al mundo a su pequeño, Cayetano. Sin embargo, la pareja apostó por separar sus caminos debido a diversas crisis. Actualmente, muchos medios de comunicación indican que la presentadora está viviendo un nuevo romance con Nacho Llanos.