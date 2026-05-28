Los titulares que ha dejado Melody en su entrevista en ‘El Hormiguero’

El pasado miércoles 27 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero. De esta forma, tras la visita de Mónica Naranjo y de Lolita Flores, el plató del programa presentado por Pablo Motos recibió a Melody. La sevillana acudió para presentar su nuevo single, Ilarie, pero también para hablarnos de su gira, así como de La Voz Kids y El Desafío, programas de Antena 3 en los que podremos verla próximamente. Como no podía ser de otra forma, la que representase a España en Eurovisión 2025 sorprendió a la audiencia al entrar en plató interpretando Ilarie. Poco después, el presentador le dio la bienvenida. Es más, no tardaron en empezar a hablar de los diversos proyectos que la de Dos Hermanas tenía entre manos. ¡Estos son los titulares que nos dejó!

«A estos temas se les tiende a quitar mérito»

A la hora de hablar de Ilarie, Melody lo describió de la siguiente manera: «Es un tema muy movido, y a estos temas se les tiende a quitar mérito». Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Viene el verano y creo que tenemos que bailar y disfrutar con este Ilarie, en septiembre vienen temas muy potentes, pero ahora vamos a disfrutar y a olvidarnos de los problemas».

Respecto a las canciones que más le gustaban cuando era niña, la nazarena lo tiene claro: «Esta canción, Ilarie, la cantaba yo de chica y ahora la canta también mi niño». Pero no todo quedó ahí, puesto que la invitada de El Hormiguero hizo otra confesión: «De pequeña me encantaba también la de Sopa de Caracol», reconoció.

Sale a la luz el motivo de su misterioso viaje a Nueva York

Pablo Motos quiso saber la razón por la que, recientemente, Melody puso rumbo a la ciudad de los rascacielos. Fue entonces cuando ella dio algún dato, hasta ahora desconocido por los espectadores de Antena 3: «Ahora viene el Mundial de fútbol y, para la final, se está preparando una gala musical muy potente y, gracias a Dios, voy a tener la suerte de participar en esa gala».

A pesar de todo, no fue un viaje fácil, puesto que la de Dos Hermanas tiene miedo a los aviones. Hasta tal punto que la noche de antes se la pasó llorando. «Yo tengo un problema serio con el tema de volar, lo paso fatal, y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan todavía muchos vuelos», comenzó explicando. Y añadió: «Lo que más miedo me da es el sonido que hacen los motores del avión, que cambia y siempre pienso que nos vamos a estrellar».

A pesar de todo, Melody hizo saber al presentador de El Hormiguero que tiene una táctica para tratar de aguantar el mal trago que le supone viajar en avión: «Tengo un truco, cuando me da el ataque de pánico en el avión, que es ponerme los cascos y, si alguien me pregunta qué me pasa, les digo que estoy emocionada con un tema que estoy escuchando».

Su anécdota con ‘El baile del gorila’ y la selva de Perú

En un momento dado de la entrevista, Melody dio a conocer uno de los sucesos más sorprendentes que le habían ocurrido en su carrera. «Fuimos a grabar a Quito y de ahí a la selva; de repente, se me ocurrió preguntar a alguien de allí si conocía El baile del gorila y, sorprendentemente, me dijo que sí y se pusieron todos allí a cantármela y a bailar», recordó.

«El año pasado no pude hacer la gira como quería»

Durante su paso por El Hormiguero, Pablo Motos quiso saber más detalles sobre El Bosque Encantado, la nueva gira de su invitada. «Estoy emocionada», comenzó diciendo la artista. Y añadió: «El año pasado me vino una avalancha y no pude hacer la gira como quería. Este año voy a hacer mi gira El Bosque Encantado por toda España y hemos tirado la casa por la ventana. No vamos a defraudar y, quien me diga lo contrario, le devuelvo el dinero».

«‘El Desafío’ saca lo mejor y lo peor de ti»

Como no podía ser de otra forma, el presentador quiso saber más detalles sobre la participación de Melody en El Desafío, y quiso saber si era más duro este programa o ir a Eurovisión. La nazarena lo tuvo claro: «El Desafío tiene guasa, pero es más duro Eurovisión». Por si fuera poco, habló de cómo está siendo su experiencia en el programa presentado por Roberto Leal: «Cuando me llamaron para participar, yo no me encontraba preparada para afrontar un programa como El Desafío».

Y añadió: «Anímicamente me encontraba muy bajita, muy tocada. Al final me convencieron, lo he hecho, y creo que vais a ver una parte de mí que casi nadie conoce. Es un programa que saca lo mejor y lo peor de ti, porque estás siempre en el límite. En alguna prueba he llorado como un bebé», explicó.