El PP se enfrenta a José Pablo López por ‘Malas lenguas’: «Debe prescindir de inmediato de Jesús Cintora»

Durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades celebrada este lunes 13 de julio, el presidente del ente público, José Pablo López, se ha enfrentado al PP por el último escándalo vivido en el programa Malas lenguas cuando, el pasado sábado, la tertuliana Marta Gómez Montero abandonara el plató entre lágrimas después de que el presentador, Jesús Cintora, le retirara la palabra en varias ocasiones y no le dejara responder a sus compañeros.

Cintora pidió disculpas a su compañera en la red social X y este lunes, José Pablo López, durante Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, ha asegurado que Marta Gómez Montero volverá como tertuliana de Malas Lenguas: «Su talla como profesional permitirá que vuelva a estar presente en RTVE con toda normalidad. Para esta dirección, la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración. Lamento profundamente el momento que vivió nuestra compañera. Tanto el presentador como yo hemos pedido disculpas en privado y en público. Destaco la inmensa generosidad y humanidad de Marta.Marta, donde yo esté, allí siempre contaré contigo».

🎥 José Pablo López anuncia que Marta Gómez Montero vuelve a RTVE tras su desencuentro con Cintora: «Lamento lo que vivió»https://t.co/kFXZYBg09H pic.twitter.com/Bld90zPazX — Cadena SER (@La_SER) July 13, 2026

Por su parte, el diputado del Partido Popular Eduardo Carazo ha tachado de «bochorno para la corporación pública”, lo sucedido en Malas Lenguas y ha exigido que se «active el protocolo antiacoso». «Si se demuestra que Marta Gómez Montero tiene razón, debe prescindir de inmediato de Jesús Cintora en la corporación», ha asegurado Carazo.

Otro diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, ha mostrado unos carteles en los que se leía lo siguiente: «Yo con Marta; no al machismo en TVE; no a la humillación en TVE; no a las amenazas en TVE; Jesús Cintora, fuera de TVE».

Por su lado, el senador del PP, José Ángel Alonso, le ha dicho directamente a José Pablo López: «Usted está más próximo a dirigir una televisión oficial del régimen chavista que de cualquiera de las grandes radiotelevisiones públicas europeas».

La polémica de Marta Gómez en ‘Malas Lenguas’

Tras ser preguntada por Jesús Cintora respecto a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, y después de ser interrumpida en varias ocasiones a lo largo del programa, Marta Gómez Montero, se mostró muy tajante: «No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo por pagar las facturas y por mis hijos, pero ya no aguanto más. Prefiero comer mierda». Ésta última cita, en referencia a El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez.

Lo de Cintora no tiene nombre… Cuántas humillaciones ha tenido que sufrir Marta Gómez Montero para llegar a este punto… Creo que nadie se merece sufrir un trato así y menos aún en la TV pública, mucho ánimo Marta pic.twitter.com/JiHmKXzZlC — Emilio V. Escudero (@EmiliovEscudero) July 11, 2026

Tras estas declaraciones, la colaboradora abandonó el plató llorando, ante la sorpresa de sus compañeros y el propio presentador, que, tras unos segundos en blanco, dijo «ha decidido irse, ella sabrá».