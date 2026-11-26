Chelo García-Cortés se ha visto obligada a tomar una drástica decisión para hacer frente a las deudas que mantiene con Hacienda. La que fuera colaboradora de Sálvame ha puesto a la venta la vivienda que comparte con su mujer, Marta Roca, ubicada en Castelldefels, un municipio de la provincia de Barcelona. Según ha trascendido, el matrimonio pretende desprenderse de la que ha sido su residencia habitual durante años para aliviar los problemas económicos que arrastra, y lo hace colgando el cartel de ‘Se vende’ por el precio de 1,5 millones de euros.

Cabe destacar que los problemas de la periodista con la Agencia Tributaria empezaron hace años. Durante su etapa como colaboradora habitual de Telecinco, llegó a confesar ante las cámaras que tenía embargado el 70% de su sueldo y que uno de los principales motivos por los que decidió participar en Supervivientes 2019 fue, precisamente, reducir su deuda. Sin embargo, aquel impulso económico no habría sido suficiente para poner fin a sus dificultades financieras. Y es por ello por lo que, siete años después de su aventura en Honduras, Chelo y su mujer han optado por vender uno de sus bienes más preciados, intentando así afrontar una nueva etapa con mayor tranquilidad económica.

Aunque la noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños, lo cierto es que no es la primera vez que el matrimonio se plantea poner a la venta esta propiedad. Y es que en las Navidades de 2021, también colgaron el cartel de ‘Se vende’, aunque en aquella ocasión, por motivo que aún se desconoce, se terminó retirando tan solo unos días después.

De acuerdo con lo publicado por Semana, el medio encargado de sacar a la luz esta información, cuando encuentren un comprador, la idea de Chelo y Marta es vivir de alquiler, el cual pagarán con la pensión de jubilación que recibe esta última desde hace ocho años y con el sueldo de la periodista por sus colaboraciones en L’altaveu, de La 2 Cat, y Fuera de control, en La Séptima. No obstante, por ahora, Chelo García-Cortés no se ha pronunciado al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chelo García-Cortés Cadavid (@chelo_garcia_cortes)

Aunque no se conocen mayores detalles sobre el interior de esta vivienda, varios medios han desvelado que se construyó en 2008 y que uno de sus mayores encantos es que se encuentra en primera línea de playa. Se trata de una residencia de dos plantas que cuenta con tres habitaciones, dos baños y una piscina privada. Unas características que dejan entrever, junto con el precio de venta, que no es apta para cualquier bolsillo.