Chelo García-Cortés ficha por el programa de Alba Carrillo en La Séptima, un día antes de la entrevista a Pedro Sánchez

La Séptima continúa moviendo ficha para hacerse un hueco en la televisión y acaba de anunciar una incorporación que ha sorprendido. Después de sumar a sus filas a rostros como Sarah Santaolalla y Alba Carrillo, la cadena ha recuperado a uno de los nombres más reconocibles de la crónica social española: Chelo García-Cortés. La veterana periodista se incorpora a Fuera de control, el espacio que presentan Alba Carrillo y Marta Márquez durante las tardes del fin de semana, en una apuesta que promete dar bastante juego.

Este sábado 14 de noviembre es el estreno de la que fuera una de las colaboradoras más habituales de Sálvame. Un fichaje inesperado que supone su regreso a la pequeña pantalla después de un tiempo alejada de los platós y que la sitúa junto a dos presentadoras con perfiles muy diferentes. Chelo se suma así a un formato que ocupa la franja de 17:00 a 21:00 horas y en el que la actualidad, la opinión y los comentarios sin demasiados filtros tienen un papel protagonista.

Pedro Sánchez entrevistado por Alba Carrillo en La Séptima

Pero la incorporación de Chelo García-Cortés no es el único movimiento que tiene preparado la cadena para este fin de semana. El domingo 15 de noviembre, Fuera de control recibirá a Pedro Sánchez, que se sentará con Alba Carrillo y Marta Márquez para conceder una entrevista en plena campaña electoral y, para los curiosos, puede que Chelo esté presente. Una visita que llega en un momento especialmente delicado para el presidente del Gobierno, que tendrá que enfrentarse a las preguntas de un programa amigo, con una dirección y una presentadora que no van a ser críticas.

La presencia de Sánchez promete convertirse en uno de los momentos televisivos del fin de semana. Habrá que ver si el presidente se encuentra con preguntas incómodas o si, por el contrario, disfruta de una conversación mucho más amable y hecha a medida para que pueda difundir su mensaje cómodamente y sin que saquen datos incómodos. Porque, a estas alturas, nadie puede negar que el jefe del Ejecutivo está acostumbrado a elegir cuidadosamente sus escenarios y sus interlocutores, siempre y cuando le convengan.

La entrevista llega, además, después de que el presidente haya protagonizado otros encuentros televisivos durante estos días, además de la catastrófica entrevista con el youtuber Jordi Wild. Su paso por La Séptima supone otra oportunidad para trasladar su cuestionable palabra a los espectadores en plena carrera electoral, aunque la gran incógnita será hasta dónde están dispuestas a llegar Carrillo y Márquez con sus preguntas. Recordemos que la última vez que acudió una invitada, en este caso, Sarah Santaolalla, la ex de Feliciano López le dijo: «Tus tetas son pequeñas en comparación con tu cerebro».