La serie de ciencia ficción que recuerda a ‘Stranger Things’ vuelve con nuevos episodios y una historia basada en Stephen King

Irónicamente, el 2026 comenzó con una de las grandes despedidas televisivas de nuestro tiempo: el final de Stranger Things. Desde entonces, Netflix ha seguido explotando el universo sobrenatural creado por los hermanos Duffer a través de la serie de animación Relatos del 85 y la recién anunciada Otros mundos: Una aventura de Stranger Things. Pero hasta el estreno de esta última, programada para el 2028, los fans del Mundo del Revés tienen en Prime Video un placebo increíble nacido de la mente del escritor Stephen King. Nos referimos a El instituto, el thriller de terror psicológico cuya segunda temporada acaba de aterrizar ya mismo en la plataforma de la marca propiedad de Jeff Bezos.

La primera temporada cubrió los acontecimientos principales narrados en la novela homónima de King. La segunda, en cambio, parte del universo ya presentado pero mantiene una historia original escrita exclusivamente para la serie. Los acólitos del novelista no tienen nada que temer, el propio autor ha validado el seguimiento y ejerce como productor ejecutivo de la serie. En el puesto de showrunner, encontramos a Benjamin Cavelll, guionista responsable de ficciones como Justified: La ley de Raylan y Sneaky Pete y de haber creado Seal Team y The Stand. No obstante, ¿de qué trata realmente El instituto?

‘El instituto’: La pesadilla de Stephen King con niños con poderes que recuerda a ‘Stranger Things’

La trama comienza cuando el joven Luke Ellis es secuestrado y despierta en unas siniestras instalaciones donde alguien ha recreado su cuarto sin ventanas. Se encuentra en el instituto, un lugar de habitaciones similares con otros niños que comparten poderes como la telepatía o la telequinesia. En el edificio, el personal del centro se aprovecha de las habilidades de los chicos, por lo que la obsesión de Luke no será otra que la de escapar.

La segunda temporada marcará el giro radical de la trama, pasando de la pura supervivencia al contraataque y expandiendo la historia hacia una conspiración global.

¿Cuándo se estrenan los 8 capítulos de la nueva temporada?

El calendario de estreno de los episodios de la segunda temporada de El instituto es el siguiente:

Capítulo 1: Disponible desde el domingo 8 de noviembre

Capítulo 2: Disponible desde el domingo 15 de noviembre

Capítulo 3: Disponible desde el domingo 22 de noviembre

Capítulo 4: Disponible desde el domingo 29 de noviembre

Capítulo 5: Disponible desde el domingo 6 de diciembre

Capítulo 6: Disponible desde el domingo 13 de diciembre

Capítulos 7 y 8: Disponible desde el domingo 20 de diciembre

¿Qué opina la crítica de la segunda temporada de ‘El instituto’?

La mayoría de los críticos ha señalado que la segunda temporada lleva a una expansión orgánica de la historia, siguiendo con su tono oscuro y aumentando el ritmo de as secuencias y su avance dramático.

En definitiva, El instituto es la serie perfecta para todos aquellos huérfanos de Stranger Things que esperan con ansias la próxima aproximación narrativa del producto estrella de Netflix.