‘Otros mundos’, primer adelanto de la serie precuela de ‘Stranger Things’: «¡Cuidado con el cielo, frikis!»

Stranger Things emitió su último capítulo el primer día del 2026 y, sin haber llegado todavía al final del mismo año, Netflix acaba de lanzar el primer teaser (tráiler breve) de Otros mundos, una precuela que tendrá una historia y personajes completamente nuevos y donde el control creativo pasará de los hermanos Duffer a Kate Trefry, contando con Joe Wright (Expiación, más allá de la duda) como el director de los tres primeros episodios.

Trefry fue una de las guionistas de la obra de teatro The First Shadow, la cual narra el origen del villano Vecna. Ahora, aunque el tándem de los Duffer seguirá estando presente, la showrunner será la ideóloga principal de una trama que se ambientará en los años 50, en el territorio de Nuevo México. Los detalles se mantienen todavía en secreto y, por el momento, su fecha de estreno se sitúa en algún punto del 2028. Lo que sí sabemos, gracias al comunicado de los creadores originales, es que al parecer, el argumento ya no versará tanto sobre un hipotético Upside Down, sino sobre una temática centrada en el espacio exterior, extraterrestres y ovnis.

Primer adelanto de ‘Otros mundos’, la precuela de ‘Stranger Things’

El adelanto no muestra demasiado, más allá de la música de la época y una bicicleta que nos da a entender que los niños volverán a ser los protagonistas de la historia. Tras un movimiento de cámara, se revela una valla y un cartel de área restringida debajo de una noche cargada de nubes. Sobre el cielo aparece el rótulo de la ubicación y la época en la que se desarrollará la trama: 19 de abril de 1955 en Marion. Nevada.

Pero eso no es todo, de golpe sobre el cielo, como un rayo, una especie de platillo volante divide el cielo con un estruendo escalofriante. Los Duffer presentaban así la serie en un comunicado:

«Llevamos años soñando con Otros Mundos: Una aventura de Stranger Things, y verla convertida en realidad es surrealista y emocionante. Estamos muy agradecidos a nuestro increíble equipo de colaboradores: nuestra showrunner Kate Trefry, que ha estado con nosotros desde la segunda temporada, y Joe Wright (…) con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos, y… bueno, no podemos decir nada más. Ahora, hablemos del reparto. Mientras tanto, ¡cuidado con el cielo, frikis!».

Trerfy, la nueva showrunner de la precuela de ‘Stranger Things’

«Los hermanos Duffer me dieron mi primer trabajo remunerado en Hollywood, y desde entonces ha sido una experiencia increíble y un sueño hecho realidad. Ahora, es un honor y un privilegio inmenso dar vida a este nuevo capítulo de Stranger Things junto a ellos».

Entre los productores ejecutivos se encuentran los propios Duffer, a través de Upside Down Pictures, Shawn Levy y su compañía 21 Laps, y Paul Ditchter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis.