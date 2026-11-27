Se enciende el piloto rojo de la cámara y en el plató del debate electoral a cuatro ya huele a estreno de temporada de modesto presupuesto, pero con ambiciones de serie de culto. Cuatro atriles, cuatro actores de método convencidos de su propio genio y un decorado que les obliga a sobrevivir al plano corto sin hacer el ridículo y fabricar el meme que se repetirá 150.000 veces en bucle. Los protagonizados por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

La primera gracia del formato de este debate a cuatro es digna de un concurso de tortura en prime time: los candidatos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio no están sentados cómodamente como en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, protegidos tras una mesa de despacho donde esconder los tics. Esto es a cuerpo descubierto, de pie detrás de un atril estrechísimo que parece diseñado por el enemigo, donde la realización chiva hasta cómo respiras, cómo gesticulas como un director de orquesta con calambres o cuándo bebes agua con desesperación para ganar tres segundos de oxígeno dramático mientras buscas una idea en el teleprompter mental. Detrás ha habido semanas de encerrona y sparring a puerta cerrada, con asesores sádicos lanzando emboscadas estilo cisne negro para ver quién pierde los papeles en directo cuando le cortan la frase y quién tiene la sangre fría de convertir un traspié en mercancía electoral de primera.

Los debates no mueven el amperímetro del voto -la parroquia ya viene con la bufanda del equipo y los indecisos verán por dónde les lleva su cabreo el sábado y el domingo antes de las urnas—, pero sí deciden quién manda en el relato y quién sale nominado antes de que rueden los créditos, convirtiendo el prime time político en una mezcla fascinante entre entrega de premios, debate de Gran Hermano y combate de lucha libre con guion pactado.

Feijóo ha entrado en escena con el paso largo de quien remata en el segundo acto lo que dejó encaminado en el primero, en el cara a cara: pose presidencial, mirada repartida con precisión entre María Casado, el resto de líderes y el objetivo, y una obsesión clara desde el minuto uno, dejar patente que su película no es la misma que la de Abascal, que su personaje va por libre.

A su lado, Pedro Sánchez ha arrancado en modo vendedor de teletienda con sonrisa plastificada, clavando los ojos en la lente y sacando a pasear el fantasma de Donald Trump, sin reparar en el pequeño detalle de que él mismo va vestido exactamente igual que el presidente de EEUU, con una chaqueta de bedel que pide a gritos un exorcismo estilístico.

Si en el cara a cara, a solas frente a Feijóo, a Pedro Sánchez se le vio encogido como un suéter lavado en caliente, en el debate a cuatro el guion da un giro, pero de lo más previsible. Arropado por la presencia de Ada Colau, Sánchez saca pecho, se viene arriba y empieza a repartir estopa como el matón de clase que se siente invencible porque tiene a los colegas cubriéndole las espaldas -muy lejos de aquella pose de yerno educadísimo y casi angelical que vendía hace unos días en su entrevista de Salvados, cuando hacía balance de su enfrentamiento sólo con Feijóo-.

Sánchez llega incluso al extremo de comentar las jugadas de Abascal y de Feijóo directamente con Colau, hablando de ellos en tercera persona como si fueran ficus del decorado y no estuvieran a tres metros, mientras María Casado abre los ojos como platos sin dar crédito al espectáculo de mala educación en horario de máxima audiencia, planteándose seriamente si moderar esto computa como penosidad laboral.

Pero el show necesita ritmo y el primer choque frontal salta cuando Colau exige a Abascal con dedo inquisitorial que condene la violencia machista, y Sánchez se suma rápido al coro con el oportunismo reflejo de quien ve un foco libre y no piensa dejar pasar un plano medio. Abascal se planta y se niega a que le escriban el diálogo desde el atril vecino.

La bronca sube de decibelios entre Colau y el líder de Vox mientras Sánchez ríe por lo bajo, encantado de haberse traído a una compañera de reparto para hacerle el trabajo sucio sin mancharse las manos, disfrutando de la función como quien come palomitas en el palco. La sonrisa le dura hasta que Abascal gira el cuello y se lo suelta a la cara en directo; entonces el presidente se queda clavado en uno de esos silencios incómodos de televisión en directo que gritan el desconcierto de quien ve que han descubierto su estrategia.

A partir de ahí, la gala entra en terreno de premios cinematográficos de serie B. Colau, que había asumido el papel protagonista femenino con un atuendo severo que despertó comparaciones inmediatas con Kim Jong-un, se sale del libreto en pleno directo y suelta «el dinero que saquemos a los ricos irá a servicios públicos», dejando en el aire la sensación de que el plan consiste directamente en pasar la gorra a punta de pistola y sin ni siquiera dar las gracias. No es su único patinazo de guion: tras venderse como víctima de un «secuestro» épico por parte de Israel -como si hubiera sido torturada más tiempo que Juan Reyes en el desenlace de Pasión de Gavilanes y no los cuatro días de arresto reales-, remata la faena proclamando toda su solidaridad con la esposa del presidente, Begoña Gómez, justo cuando sobre ella pesan imputaciones que convierten el abrazo de la líder de Frente Amplio en un salvavidas de plomo con lazo incluido.

Mientras tanto, el premio a los mejores efectos especiales se lo lleva Sánchez a pulso, maquillando cada pregunta incómoda para escurrir el bulto a base de humo y espejos, aunque el premio Razzie de la velada también lleva su nombre por repetir como un disco rayado «bulo, bulo, bulo» y «Ayuso, Ayuso, Ayuso», con la misma credibilidad de Aramís Fuster cuando se desmaya frente a la cámara, además de colar la palabra reality en el plató, siendo quien más aislado vive de la realidad. Basta escucharlo para saberlo.

Feijóo saca partido al esperpento de los Golden Raspberry Awards, con réplicas afiladas aun cuando juegan dos contra uno. Cuando le sacan a relucir a la presidenta madrileña, suelta con retranca gallega: «Qué raro que no me mencione a Ayuso»; cuando el debate se atasca en promesas de ciencia ficción, remata con un «yo ofrezco un millón de viviendas y vosotros un millón de excusas»; y cuando ve a Sánchez más pendiente del espectáculo que de los números, lo bautiza directamente como «tertuliano» antes de sentenciar: «A mí me gustan las cuentas, a ustedes los cuentos». Incluso le tiende un capote de actor veterano recordándole al presidente una de sus pizzas favoritas -la que comía junto a las saunas de su suegro-, provocando en el socialista esa risa nerviosa de quien no sabe si está en un debate electoral o en un late night donde le van a sacar las tomas falsas delante de toda la familia y sin opción de ir a publicidad.

Para entonces, Sánchez ya ha desempolvado su libreto más apolillado: el comodín de la censura franquista a la cultura, Robin Hood, el mantón de «la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí» -esa joya de la autoayuda monclovita que debería venderse en fascículos- y hasta un chiste de recreo sobre las matemáticas y el inglés de Feijóo, dicho precisamente por alguien cuyo acento en Hollywood sólo le daría para un papel de figurante sin frase y con pasaporte caducado.

Cuando la izquierda intenta darle la vuelta a un cruce sobre Mazón y la DANA, acusando de machismo a Feijóo por decirle a Colau «mala gestión es no asumir la emergencia nacional, salir huyendo de Paiporta y usted [estaba] calladita», el guion nos regala su giro más irónico y delicioso. En ese preciso instante, Sánchez salta cual caballero andante de folletín decimonónico para salir en defensa de Colau, y ella, en lugar de pararle los pies en seco y recordarle que una mujer empoderada no necesita el capote ni la tutela de ningún hombre, se deja rescatar encantada de la vida, guardando la bandera feminista en el bolsillo trasero mientras dure la función. Con semejante cuadro delante, el líder popular ni se inmuta y lanza el giro final de thriller de sobremesa que deja helado al plató mirando a Sánchez y a Colau: «¿Ustedes se apoyan entre sí o se están encubriendo?».

En la recta final, con media España mirando de reojo el reloj y la otra media buscando el mando a distancia para huir del bochorno, Sánchez todavía tiene tiempo de repartir carnés de humanidad a cuenta de Gaza -porque en su guion la superioridad moral siempre va incluida en el caché, aunque no haya quien se la crea- y de gastarse su minuto de oro -ese que nadie ve despierto, pero todo el mundo recorta a la mañana siguiente- recitando de memoria un alegato final que suena mitad a anuncio de la lotería de Navidad con calvo incluido y mitad a súplica de concursante de Supervivientes pidiendo con ojitos húmedos que no lo expulsen de la isla.

Se apagan los focos, ruedan los títulos de crédito y queda claro quién ha llevado el peso de la función: Feijóo se ha pasado la noche defendiéndose de una pinza constante porque en ese plató todos lo han tratado dando por hecho que será el próximo presidente del Gobierno.