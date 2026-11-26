Raphael es uno de los artistas españoles más reconocidos de todos los tiempos y, después de más de seis décadas sobre los escenarios, sigue teniendo una manera muy particular de entender la vida. En una entrevista concedida en noviembre de 2024, el cantante dejó una reflexión que resume su filosofía personal: «No me arrepiento de nada de mi vida, todo me ha salido bien. Y lo que salió mal, lo arreglaron». Una declaración que va mucho más allá de su trayectoria musical y que refleja su capacidad para afrontar los momentos complicados sin renegar de su pasado.

Una vida sin arrepentimientos

Cuando le preguntaron directamente si se arrepentía de algo, el artista respondió con una sinceridad característica. Explicó que había trabajado mucho para conseguir sus objetivos y que, incluso cuando las cosas no salían como esperaba, había encontrado la manera de reconducirlas. Para él, mirar atrás con resentimiento no tiene sentido cuando se ha intentado hacer las cosas lo mejor posible.

El trasplante que cambió su manera de vivir

Uno de los episodios más importantes de su vida fue el trasplante de hígado al que se sometió en abril de 2003. El cantante llevaba años conviviendo con una hepatitis B y tuvo que interrumpir temporalmente su actividad profesional para afrontar la operación.

Sin embargo, Raphael ha explicado en diferentes entrevistas que aquella experiencia terminó convirtiéndose en una oportunidad para disfrutar más de la vida. En una entrevista en noviembre de 2024 llegó a señalar que el trasplante le permitió vivir mucho mejor y valorar las cosas de otra manera. Desde entonces, asegura que presta mucha más atención a su salud y a su bienestar.

Más de 60 años sobre los escenarios

Nacido en Linares (Jaén) en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez comenzó su carrera siendo todavía muy joven. Canciones como Yo soy aquel, Mi gran noche, Digan lo que digan y Escándalo terminaron convirtiéndose en auténticos clásicos de la música española.

Su trayectoria incluye millones de discos vendidos, actuaciones internacionales y reconocimientos dentro y fuera de España. En 2024 publicó Ayer… Aún, su álbum número 86, un homenaje a grandes figuras de la canción francesa como Édith Piaf, Charles Aznavour y Gilbert Bécaud.

Una filosofía que mantiene con el paso del tiempo

La vida de Raphael también ha estado marcada por nuevos desafíos. En diciembre de 2024 sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa un especial navideño para televisión y posteriormente fue diagnosticado de un linfoma cerebral primario.

Tras recibir tratamiento, regresó a los escenarios en junio de 2025 con una actuación en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Su actitud volvió a quedar reflejada en sus declaraciones públicas, que se trata de afrontar las dificultades, apoyarse en su familia y continuar disfrutando de aquello que le apasiona.

Su reflexión sobre los arrepentimientos sigue teniendo sentido precisamente por eso, ya que no se trata de haber tenido una vida sin problemas, sino de aprender a convivir con ellos y seguir adelante sin renunciar a todo lo que todavía queda por vivir.