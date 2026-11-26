El cara a cara entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno no sólo ha dejado titulares por sus propuestas, reproches y enfrentamientos políticos. La cita también ha convertido el plató en una pasarela improvisada en la que cada detalle cuenta y donde los estilismos han tenido su propio protagonismo. Porque, en política, la imagen también es un mensaje: los colores, las prendas elegidas, los complementos y hasta el grado de formalidad pueden transmitir mucho más de lo que parece a simple vista. Y en una noche en la que todos los gestos se analizan al milímetro, la ropa tampoco ha pasado desapercibida.

En COOL hemos querido ir más allá de una simple valoración estética y hemos hablado con un experto en imagen para analizar qué hay detrás de los looks de cada uno de los cuatro candidatos. ¿Han buscado proyectar cercanía, autoridad, seguridad o modernidad? ¿Hay alguna intención detrás de los colores y las prendas que han elegido para una cita tan importante? Nuestro especialista desgrana las claves de cada estilismo y explica qué imagen pretende transmitir cada aspirante a través de su vestuario.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha lucido un traje de chaqueta azul intenso, de corte entallado y estilo moderno, combinado con una camisa blanca y una corbata roja lisa que destaca sobre el conjunto. En la solapa ha llevado un pequeño pin circular, que aporta un detalle discreto al estilismo.

Sánchez ha completado su imagen con el cabello corto, oscuro y peinado hacia un lado, y el rostro afeitado. Su vestimenta mantiene una estética institucional y elegante, con el contraste entre el azul del traje y el rojo de la corbata como elemento más destacado.

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo ha escogido un traje de chaqueta azul marino de corte clásico, combinado con una camisa azul claro y una corbata azul de tono medio. El conjunto presenta una estética formal y elegante, adecuada para un acto institucional. El candidato del PP ha completado su estilismo con unas gafas de montura fina y el cabello corto, peinado hacia un lado y con algunas canas. Su imagen mantiene una línea sobria y tradicional, sin recurrir a complementos llamativos.

Santiago Abascal

Santiago Abascal ha sido el primero en llegar. El líder de VOX ha lucido un traje oscuro, de tonalidad azul marino o negra, acompañado de una camisa blanca y una corbata oscura. Se trata de una combinación clásica que mantiene una apariencia formal y discreta.

En cuanto a su imagen personal, destaca su barba poblada con tonos grisáceos y el cabello corto, peinado hacia atrás. Su estilismo sigue una línea masculina y tradicional, con prendas de corte estructurado y pocos accesorios visibles.

Ada Colau

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