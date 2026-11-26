Macarena Gómez ha vuelto a demostrar que no tiene problemas a la hora de expresar lo que piensa, incluso cuando sus opiniones pueden generar controversia.

La actriz, conocida por interpretar a Lola Trujillo en La que se avecina, ha hablado sin rodeos sobre la situación que atraviesa España y la actitud de determinadas personas hacia el país. Su reflexión sobre el sentimiento de pertenencia y quienes, a su juicio, intentan perjudicar a España ha dejado algunas de las declaraciones más contundentes de su última entrevista.

La intérprete atraviesa un momento profesional especialmente activo. A sus 48 años, continúa formando parte de una de las comedias más longevas y populares de la televisión y cuenta con el cariño de l agente.

Lejos de la personalidad exagerada de Lola, Macarena se define como una mujer bastante más sencilla en su vida. Le gusta desplazarse en transporte público, frecuentar los establecimientos de su barrio y mantener el contacto con sus vecinos.

Sin embargo, hay asuntos sobre los que no está dispuesta a guardar silencio. La situación política y social de España es uno de ellos, especialmente cuando considera que determinadas personas no valoran suficientemente el país en el que viven.

Su contundente reflexión sobre España

Durante una entrevista concedida a The Objective, dentro del espacio El purgatorio, ha dejado claro que siente un profundo orgullo por sus raíces y que le cuesta comprender a quienes mantienen una actitud contraria a la defensa de España.

Cuando le preguntaron a quién enviaría al purgatorio, Macarena no dudó demasiado en responder. «Mandaría a todas aquellas personas que no defienden su país y que intentan destruir España», manifestó, dejando una de las declaraciones más llamativas de la conversación.

«Yo soy cordobesa, de padre leonés, abuelo gallego y casada con un catalán de padres castellanos y abuelos vascos», explicó. Una combinación de procedencias que utiliza para defender que la diversidad de orígenes y tradiciones forma parte de la riqueza cultural española.

Su reflexión no se quedó ahí. Macarena aseguró sentirse especialmente orgullosa de España y reivindicó su patrimonio histórico, cultural y humano. También recordó el peso que ha tenido el país a lo largo de la historia y defendió que existen numerosos motivos para valorar su identidad.

Ha criticado la situación política

Durante la entrevista, la actriz también reflexionó sobre el ambiente de enfrentamiento que existe actualmente en España. La polarización social y las dificultades para recuperar determinados espacios de entendimiento forman parte de sus preocupaciones.

Aunque no plantea su intervención como un posicionamiento a favor de una formación política concreta, sí deja entrever su malestar con el clima de confrontación. Considera que la convivencia se ha deteriorado y que recuperar una relación más normalizada entre ciudadanos no será una tarea inmediata.

En este sentido, su discurso se centra en la necesidad de preservar aquello que considera valioso del país, sin que las diferencias ideológicas terminen convirtiéndose en un obstáculo para la convivencia.

La actriz también habló de su propia libertad a la hora de expresar opiniones. Reconoció que durante mucho tiempo ha preferido guardar silencio en determinadas circunstancias para evitar conflictos con personas de su entorno o no herir a sus padres. Sin embargo, asegura que cada vez tiene menos intención de defender planteamientos que no comparte.

Su vida lejos de ‘La que se avecina’

La conversación también permitió conocer algunos detalles de su rutina y de la manera en la que organiza su trabajo. Macarena Gómez continúa muy vinculada a La que se avecina, una serie que considera fundamental en su trayectoria y de la que espera seguir formando parte durante muchos años.

La actriz niega que el personaje de Lola Trujillo haya limitado sus oportunidades profesionales. Recuerda que antes de incorporarse a la producción ya había trabajado en cine y que, durante algunas temporadas, le han permitido participar en otros proyectos audiovisuales.

De hecho, se muestra satisfecha con la continuidad de la ficción y atribuye su permanencia al interés que sigue despertando entre los espectadores. La llegada de una nueva temporada es una muestra de la capacidad de la serie para mantenerse vigente después de tantos años.

Macarena Gómez no tiene miedo a nada

Macarena ha aprovechado para hablar de aquellos rasgos de su carácter que considera menos positivos. Se definió como una persona muy exigente, especialmente cuando trabaja, y reconoció que le cuesta gestionar los errores de los demás.

Incluso identificó la ira como uno de sus principales defectos. Explicó que suele contener el enfado, pero que cuando llega a un determinado límite termina expresándolo con intensidad.

Esa autoexigencia también le provoca frustración durante los rodajes. Sus compañeros le han recordado en alguna ocasión que el público no percibe muchos de los pequeños fallos que tanto le preocupan, algo que le obliga a intentar relativizar determinadas situaciones.

Así, entre los compromisos profesionales, su familia y sus convicciones personales, Macarena Gómez continúa mostrando una faceta alejada de los personajes que interpreta. Esta vez, sus palabras sobre España han centrado buena parte de la atención, especialmente por un mensaje que resume sin ambigüedades su postura: no soporta a quienes, según considera, intentan destruir el país.