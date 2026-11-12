El actual director adjunto del Teatro de la Zarzuela dirigirá el Instituto Valenciano de Cultura

El valenciano Miguel Galdón, que actualmente desempeña el cargo de director adjunto del Teatro de la Zarzuela en Madrid, será el propuesto por la consellera de Cultura del Gobierno Valenciano, Carmen Ortí, al pleno del Consell de este viernes, presidido por Juanfran Pérez Llorca, como nuevo director general del órgano encargado de desarrollar y ejecutar toda la política cultural de la Generalitat Valenciana: el Instituto Valenciano de Cultura (IVC). Carmen Ortí propondrá el nombre de Miguel Galdón después de que el Consejo de Dirección del IVC haya avalado la decisión, una vez concluido el proceso de selección.

La dirección general del IVC se encontraba vacante desde inicios de este pasado verano. En concreto, desde que Álvaro López-Jamar salió del puesto, en junio de 2026, por motivos personales, según se dijo entonces. Posteriormente, las funciones propias de este puesto fueron asumidas con carácter provisional por el director general de Cultura de la Generalitat, Ignacio Prieto.

Miguel Galdón se convirtió en 2022 en director adjunto del Teatro de La Zarzuela. Este último, el considerado actualmente como centro de creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun.

Como director adjunto del Teatro de la Zarzuela, Miguel Galdón ha participado en la planificación artística, la coordinación de equipos multidisciplinarios, la gestión de proyectos y la interlocución con artistas, profesionales e instituciones culturales.

La trayectoria del que será de modo inminente nombrado director general del Instituto Valenciano de Cultura, Miguel Galdón, arranca en el Teatro de la Zarzuela en 2018. Entonces, como coordinador musical.

Miguel Galdón cuenta con un máster universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, formación superior en Música y estudios especializados en comunicación y marketing digital. Además, ha dirigido proyectos empresariales culturales y ha participado en comisiones de valoración y selección de artistas.