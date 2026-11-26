El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mofado del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aludiendo al restaurante Luna Rossa, del que el representante socialista dijo que tenía «una pizza cojonunda» en un mensaje en redes en 2010 que se hizo viral posteriormente. «Desde que usted gobierna, la pizza ha subido un 45%», le ha reprochado Feijóo al presidente del Gobierno en el debate entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno de este jueves organizado por la Academia de la Televisión.

«Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda» [sic], escribió en la red social Twitter en la Nochebuena de 2010. Esa pizzería está situada en la madrileña calle de San Bernardo. Está situada a unos minutos a pie de la sauna Adán, un prostíbulo propiedad del padre de Begoña Gómez, mujer de Sánchez. Feijóo le ha preguntado a Sánchez: «¿Sabe en la calle que está?».

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

«Usted dice que la pizza es cojonuda, ¿sabe usted cuánto ha subido la pizza desde que usted gobierna?», se ha preguntado retóricamente Feijóo. «Un 45%», se ha respondido a sí mismo para exponer el crecimiento de los precios debido a la inflación.

«La gente debe estar indignada, escuchándoles hablar, pero la gente realmente, cuando abre la nevera, no ve ni al señor Sánchez ni al señor a Colau, sino que lo que ve es que no pueden llegar a fin de mes», ha espetado Feijóo. Y ha añadido: «Zapatero negaba la crisis y Sánchez niega que España esté por encima en el incremento de precios 18 meses por encima de la Eurozona; la verdad es que usted y el señor Zapatero tienen cosas en común». Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que «coja la factura de la luz, el ticket del súper, el ticket de la gasolinera y compruebe la compra».

«Yo voy a recortar asesores, altos cargos y voy a recortar todo tipo de indecencia y de corrupción en mi país», ha anunciado el ex presidente de la Xunta de Galicia.

El debate de este jueves reúne, además de a Sánchez y Feijóo, a los otros dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno, el líder de Vox, Santiago Abascal, y a la de Frente Amplio, Ada Colau.