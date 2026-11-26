El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acordado, una vez más, de Eduardo Inda en una de sus intervenciones en campaña electoral. El jefe del Ejecutivo ha mencionado a Inda en esta ocasión en su entrevista en El País, en la que asegura que «el PP va a poner» al director de OKDIARIO «de director de informativos de RTVE» si gobierna tras las elecciones del 29-N.

Jan Martínez Ahrens, director de El País, y Carlos E. Cue, redactor del diario, son los encargados de realizar esta entrevista, y en un momento de la misma, preguntan a Sánchez sobre la intención del Partido Popular de realizar cambios en la dirección del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «El PP dice que lo primero que hará es cesar a José Félix Tezanos. ¿Ha sido un error haber mantenido al presidente del CIS todo este tiempo?», cuestionan.

Ante esta pregunta, Sánchez demuestra su obsesión con Inda, al cual incluye en su respuesta, aunque no le habían preguntado por él. «El PP dice que va a cesar a Tezanos y también que va a poner a Eduardo Inda de director de informativos de RTVE. En fin, si es que este es el grado de involución en el que estamos…», contesta a los periodistas de El País.

Introducir a Inda en sus declaraciones se ha convertido en una estrategia de campaña por parte de Pedro Sánchez. El candidato del PSOE ha mencionado en repetidas ocasiones el nombre del director de OKDIARIO y también ha citado a este medio, sobre todo en entrevistas afines y mítines.

En una charla en La Séptima, el pasado 10 de noviembre y aún en precampaña, Sánchez acusó a Eduardo Inda de querer difamarlo a él, a su mujer y al Gobierno por «pagar la defensa de Koldo García». El presidente del Gobierno afirmó que todo estaba realizado para «hacer caer» al propio Sánchez y a su entorno. Además, añadió que no se trataba de «especulaciones».

En los últimos días, Sánchez ha vuelto a la carga y ha calumniado a Inda, llamándole «testaferro del PP». Así se expresó el líder del PSOE en un mitin del partido el lunes en Córdoba, aludiendo a las palabras del director de OKDIARIO en el programa Horizonte, donde pidió al Partido Popular «que no se callen con las pensiones».

El presidente del Gobierno ha contagiado incluso a su equipo, tal y como demostró la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en un acto en Guardamar del Segura, Alicante. «Lo que pasa es que salió Inda y dijo: ‘Callad, ya, dejaros de las pensiones’», usó Morant como discurso, de nuevo sacando a la palestra al director de este periódico.

El bus de las mentiras de Sánchez

OKDIARIO ha querido reaccionar a las mentiras de Pedro Sánchez y demuestra que no le afectan en absoluto las menciones del presidente del Gobierno. Por ello, desde el martes, un autobús fletado por este periódico recorre las calles de Madrid para recordar que «Sánchez lleva 8 años mintiendo».

Quienes se crucen con el autobús podrán escanear con el móvil el código QR que lleva en el lateral. Da acceso a Las 12+1 grandes mentiras de Sánchez, un especial que reúne un vídeo de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y trece episodios en los que el lector puede cotejar las palabras del presidente con su actuación posterior. Cada caso enlaza con la cobertura del periódico para recuperar el contexto en el que Sánchez hizo aquellas afirmaciones.