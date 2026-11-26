Las cajas de autopago son sistemas automatizados donde los clientes pueden escanear sus artículos, embolsarlos y pagar por sí mismos, sin necesidad de pasar por una caja tradicional atendida por un empleado. Lejos de ser una innovación tecnológica aislada, estos dispositivos forman parte de una tendencia cada vez más extendida. El mercado mundial de sistemas de autopago alcanzó un valor aproximado de 5.750 millones de euros en 2025. Las previsiones apuntan a que crecerá hasta los 6.610 millones en 2026 y superará los 19.710 millones de euros en 2034.

Pero, ¿qué hay de esas personas a las que les gusta hablar con el cajero?Las personas somos seres sociales por naturaleza y necesitamos pequeñas interacciones cotidianas para experimentar la satisfacción que producen los gestos amables y las palabras cercanas, incluso cuando proceden de desconocidos. Aunque algunas personas prefieren evitar el contacto con los demás, la mayoría agradece una mirada, una sonrisa o un gesto de comprensión.

¿Por qué hay personas a las que les gusta hablar con el cajero?

En un estudio publicado en 2014 en la revista Social Psychological and Personality Science, las investigadoras Gillian Sandstrom y Elizabeth Dunn analizaron cómo influye convertir una interacción rutinaria en un breve encuentro social. Para llevar a cabo el trabajo, titulado «¿Está sobrevalorada la eficiencia?», pidieron a varios participantes que compraran una bebida en Starbucks.

A algunos les indicaron que trataran al camarero como si fuera un conocido, sonriendo, manteniendo el contacto visual y conversando con él. A otros, en cambio, les solicitaron que hicieran la compra de la manera más rápida y eficiente posible, evitando cualquier intercambio innecesario.

Los resultados mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. Quienes sonreían, miraban a los ojos y conversaban brevemente con el trabajador manifestaban una mayor satisfacción que quienes se limitaban a realizar la compra en el menor tiempo posible. Además, también experimentaban una mayor sensación de pertenencia, según explicaron las investigadoras.

«Para algunos clientes, hacer la compra no consiste únicamente en completar una transacción: también es uno de esos momentos cotidianos en los que se sienten atendidos, reconocidos y parte de una comunidad. Estas interacciones tienen poco compromiso emocional, pero nos sitúan dentro de un mundo compartido. Nos recuerdan que no somos invisibles y que formamos parte de un entorno en el que otras personas reparan en nuestra presencia», explica la psicóloga Olga Albaladejo a CuerpoMente.

‘Vínculos débiles’

La psicología denomina «vínculos débiles» a las relaciones cotidianas que mantenemos con personas que no forman parte de nuestro círculo íntimo, como el camarero de una cafetería, el cajero de un supermercado o un vecino al que saludamos habitualmente. Aunque no exista una amistad cercana, ayudan a reforzar nuestra sensación de conexión con los demás.

El estudio encontró indicios de que la mejora del estado de ánimo estaba relacionada precisamente con ese sentimiento de pertenencia. Según las investigadoras, los seres humanos necesitamos relacionarnos y hasta los intercambios sociales más breves pueden tener un efecto positivo en nuestro bienestar.

Lo curioso es que muchas personas tienden a evitar este tipo de situaciones. Las autoras observaron que, aunque existe cierta resistencia inicial a conversar con desconocidos, las interacciones suelen resultar más agradables de lo que se espera. La eficiencia puede hacernos sentir que aprovechamos mejor el tiempo, pero dedicar unos segundos a intercambiar unas palabras con otra persona también puede aportar una gran satisfacción.

Soledad no deseada

La soledad no deseada es un problema cada vez más relevante en España. Según los datos de 2024, afecta al 20% de la población y tiene una mayor incidencia entre las mujeres (21,8%) que entre los hombres (18%). Por edades, los jóvenes son el grupo que más la experimenta, con un 25,5 % de personas de entre 16 y 29 años en esta situación. Después, su prevalencia disminuye progresivamente y vuelve a aumentar a partir de los 75 años.

Por otro lado, el 50,1 % de la población considera que la tecnología puede ayudar a sentirse más acompañado. El impacto de este fenómeno también es económico: se estima que supone un coste anual de 14.141 millones de euros, equivalente al 1,17% del PIB español. Además, no se trata necesariamente de una experiencia puntual. Los datos reflejan que la soledad puede prolongarse durante años: el 67,7% de quienes la sufren lleva más de dos años en esa situación y el 59% afirma experimentarla desde hace más de tres.

En este contexto, los pequeños intercambios sociales del día a día adquieren una gran importancia. Un breve intercambio con el cajero del supermercado, por ejemplo, puede generar una experiencia agradable y aportar un pequeño momento de conexión social. «La soledad no siempre se presenta como una ausencia absoluta de relaciones. A veces aparece como una vida llena de tareas, mensajes y reuniones, pero casi vacía de contacto visual, espontaneidad y reconocimiento. Podemos estar comunicándonos todo el día y, sin embargo, pasar muchas horas sin sentirnos realmente vistos», explica Olga Albaladejo.

En definitiva, dedicar unos segundos a saludar, sonreír o intercambiar unas palabras con alguien puede parecer insignificante, pero esos pequeños gestos contribuyen a crear vínculos y mejorar el bienestar.