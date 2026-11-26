En los últimos tiempos, la expresión popular ‘la edad es solo un número’ se ha vuelto una realidad. Los entrenamientos de fuerza y cardio, unidos a una alimentación equilibrada, ayudan a transformar el cuerpo humano y mantener la vitalidad de una persona joven a cualquier edad, incluso más allá de los 40 años.

Cumplir 40 años o más no es sinónimo de un comienzo en el deterioro automático del organismo. No obstante, con el paso de los años, si no se siguen unas rutinas para cuidar la salud, se pueden producir cambios fisiológicos que perjudican a la masa muscular, la fuerza, la composición corporal y los tiempos de recuperación. Si se toman las riendas a tiempo, se puede hacer frente a estos cambios, retrasarlos o incluso mejorar el aspecto físico.

Estos factores son los culpables de estas situaciones

Jhony Lima, entrenador personal con casi 30 años de experiencia, tiene claro cuáles son los obstáculos que frenan el bienestar corporal a partir de los 40: «Después de más de 25 años dedicados al mundo del fitness, trabajando con personas de diferentes edades y condiciones físicas, he comprobado que uno de los mayores obstáculos para conseguir una transformación corporal no es la edad, sino el sedentarismo y la falta de constancia».

«Nuestro organismo conserva una extraordinaria capacidad de adaptación durante toda la vida. La clave consiste en proporcionarle los estímulos adecuados», añadió Lima.

La masa muscular: el mejor aliado

El músculo va más allá de verse estéticamente bien, ya que tiene un papel protagonista en el movimiento, el correcto funcionamiento de las articulaciones, el metabolismo y gran parte de las actividades del día a día. Cuando uno se va haciendo mayor, sobre todo si no se hace ejercicio de ningún tipo, puede observar una pérdida paulatina de fuerza y masa muscular. Esta etapa sedentaria de la vida puede poner en riesgo nuestra energía y convertir en obstáculos situaciones tan simples como subir escaleras, llevar objetos de poco peso o levantarnos del asiento.

Por este motivo, el entrenamiento de fuerza es una de las estrategias que mejor resultado dan para esquivar el deterioro corporal. Fortalecer los músculos ayuda al mantenimiento y desarrollo muscular, optimiza la capacidad neuromuscular y colabora al mantenimiento del metabolismo y la densidad ósea. Todo esto, claro está, sin necesidad de llevar el deporte al extremo. Con entrenamientos de fuerza dos o tres veces por semana, adaptados a nuestras capacidades, es más que suficiente para obtener beneficios considerables.

El entrenamiento funcional prepara el cuerpo para el mañana

Este tipo de ejercicio pretende impulsar las capacidades físicas que aplicamos en nuestra rutina. Ejercicios como sentadillas, cualquier tipo de empujes, desplazamientos o tracciones trabajan distintas partes del cuerpo y mejoran el equilibrio y la coordinación. El gran punto a favor es que se puede adaptar según el género, edad, nivel de experiencia y objetivos.

La combinación de ambos modelos de entrenamiento, junto a una alimentación sana y variada, es una sobresaliente planificación para cimentar un cuerpo resistente, fuerte y funcional. Además, estos tipos de disciplinas ayudan también al bienestar mental. El objetivo final no es solo una cuestión estética, sino preservar la capacidad de movernos sin dificultad incluso en la última etapa de nuestra existencia.