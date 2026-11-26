UniCredit intensifica su ofensiva para tomar las riendas de Commerzbank. El grupo financiero italiano ha solicitado la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas para renovar el Consejo de Supervisión del banco alemán y colocar a su consejero delegado, Andrea Orcel, al frente de este órgano.

La iniciativa contempla la destitución de nueve de los diez actuales representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión, un movimiento con el que UniCredit busca reforzar su influencia sobre el segundo mayor banco de Alemania.

El paso se produce después de que la entidad italiana haya obtenido todas las autorizaciones regulatorias necesarias para culminar su oferta pública de adquisición (OPA), incluida la última aprobación pendiente, correspondiente a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia.

Una vez satisfechas las condiciones de la operación, el intercambio de acciones se materializará, como muy tarde, el próximo 7 de diciembre.

La mitad de votos sobre la alemana

El banco italiano alcanzó una participación del 47,59% en Commerzbank al cierre del periodo de aceptación de su OPA. Sin embargo, este porcentaje se traduce en un 49,65% de los derechos de voto, debido a que las acciones en autocartera de la entidad alemana carecen de este derecho.

Esta posición otorga a UniCredit una capacidad decisiva para impulsar la renovación de los órganos de gobierno de Commerzbank. El movimiento llega apenas una semana después de que el grupo italiano alcanzara un acuerdo con el Gobierno alemán sobre el futuro de la entidad. Berlín, que conserva una participación cercana al 13% del capital, renunció a designar representantes en el Consejo de Supervisión.

A cambio, UniCredit se comprometió a mantener Fráncfort como sede alemana del grupo tras la futura integración de HypoVereinsbank y Commerzbank, así como a preservar la cotización bursátil y la forma jurídica de sociedad anónima de la entidad resultante.

Cambios en la cúpula de la mano de Orcel

Los planes de UniCredit no se limitan al Consejo de Supervisión. El grupo italiano también ha comunicado su intención de promover una moción de censura contra determinados miembros del consejo de administración de Commerzbank si no se acuerda previamente su salida.

Por el momento, no ha trascendido cuántos directivos podrían verse afectados ni cuál sería la futura composición del equipo ejecutivo. Entre los candidatos propuestos para integrar el nuevo Consejo de Supervisión figuran varios altos ejecutivos de UniCredit, como su director financiero, Stefano Porro; su directora jurídica, Rita Izzo; y su responsable de Digital e Información, Ali Khan, además del propio Andrea Orcel.

La entidad italiana pretende que los nuevos representantes permanezcan en sus cargos hasta la junta general ordinaria de 2031. Mientras que desde Commerzbank han confirmado la recepción de la solicitud y han asegurado que convocarán la junta extraordinaria siempre que se cumplan los requisitos legales.

La entidad alemana analizará las propuestas de su principal accionista para garantizar que los cambios respeten las exigencias regulatorias y de gobierno corporativo, además de proteger los intereses del conjunto de sus accionistas.

El actual presidente del Consejo de Supervisión, Jens Weidmann, ha reivindicado la gestión del equipo directivo, que ha llevado a Commerzbank a registrar el mayor beneficio neto de sus 156 años de historia.

Por su parte, la consejera delegada, Bettina Orlopp, ha insistido en la necesidad de preservar la capacidad operativa del banco durante el proceso de transición. Con las autorizaciones regulatorias ya obtenidas y el acuerdo alcanzado con Berlín, UniCredit abre ahora una nueva fase en su estrategia para hacerse con el control de Commerzbank.