La Comisión Europea ha autorizado sin condiciones la adquisición del banco alemán Commerzbank por parte del italiano UniCredit, tras concluir que la operación no plantea riesgos significativos para la competencia en el Espacio Económico Europeo. La decisión supone un nuevo avance para la entidad dirigida por Andrea Orcel en su objetivo de tomar el control del grupo alemán.

La operación, valorada en unos 45.000 millones de euros, supone uno de los mayores movimientos de consolidación bancaria transfronteriza en Europa desde la crisis financiera de 2008. El visto bueno de Bruselas se suma a la autorización concedida en octubre por el Banco Central Europeo (BCE) para que UniCredit pueda superar el 30% del capital de Commerzbank y avanzar hacia su control.

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha defendido que Europa necesita entidades financieras más fuertes y capaces de competir internacionalmente. No obstante, ha advertido de que el crecimiento del sector bancario no debe producirse a costa de los clientes.

Bruselas ha prestado especial atención al mercado bancario alemán, donde UniCredit ya opera a través de HypoVereinsbank. La investigación ha concluido que la cuota de mercado conjunta de ambas entidades sería moderada y que seguirían existiendo competidores suficientes para garantizar la oferta de servicios financieros.

Uno de los aspectos examinados ha sido la financiación comercial y el crédito a las empresas medianas alemanas, conocidas como *Mittelstand*. Pese a la posición relevante de ambos bancos, la Comisión considera que existen proveedores alternativos capaces de mantener la competencia.

UniCredit apunta a 2027

En sus resultados del tercer trimestre, UniCredit anticipó que esperaba obtener las autorizaciones regulatorias pendientes a finales de noviembre y establecer la nueva estructura de gobierno de Commerzbank durante el primer trimestre de 2027.

Por su parte, Commerzbank reconoció en su última información financiera que la operación seguía pendiente de autorizaciones adicionales y situó su posible finalización entre el cuarto trimestre de 2026 y principios de 2027.

La autorización comunitaria acerca así el desenlace de una operación marcada por las reticencias iniciales de Alemania y por las negociaciones sobre el futuro gobierno corporativo de Commerzbank.