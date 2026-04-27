Esta semana ha estado marcada por el rechazo de Commerzbank a la opa hostil de UniCredit en un contexto de creciente presión de la italiana por la adquisición de la alemana.

Aunque sin apenas avances, la potencial adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit es un buen ejemplo de las tensiones entre lógica económica y realidad política en Europa.

El italiano lleva desde hace más de dos años intentando adquirir al alemán, pero sin ningún avance, ya que Commerzbank se opone en rotundo. Para ellos la propuesta de reestructuración de UniCredit es un intento especulativo de desmantelar el exitoso modelo de su negocio.

Por su parte, el banco italiano ha atacado duramente la estrategia actual de Commerzbank. Según ellos, la entidad alemana tiene un historial de bajo rendimiento operativo y sufre debilidades estructurales que «sólo se ven enmascaradas por un entorno financiero favorable».

Además, UniCredit ya posee una participación relevante desde 2024 y planteó una valoración cercana a los 35.000 millones de euros, aunque sin prima significativa, lo que evidencia una estrategia de acumulación progresiva más que una OPA tradicional.

Nueva fecha clave: 5 de mayo

De su lado, Commerzbank ha mostrado una recuperación bursátil superior en los últimos meses, lo que reduce el incentivo de sus accionistas a aceptar una oferta que no refleje plenamente ese desempeño.

Entre la negativa a la opa hostil, la consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, está convencida de que su banco tiene un futuro mejor si conserva su independencia.

Ahora, toca esperar al 5 mayo, cuando se abre un plazo de cuatro semanas para aceptar o rechazar la oferta de canje de todas las acciones ordinarias del banco alemán.

Desde Scope Ratings, esperan que «la aceptación de la oferta sea limitada y que la participación de UniCredit se mantenga muy por debajo del umbral a partir del cual se asumiría el control de Commerzbank y se consolidarían las cuentas».

UniCredit arriesga demasiado

Además, los expertos aseguran que la estrategia independiente de Commerzbank es relativamente ambiciosa, pero factible.

Mientras que los objetivos significativamente más ambiciosos establecidos por UniCredit ponen de relieve «un alto grado de incertidumbre estratégica y reflejan los desacuerdos fundamentales entre ambos equipos directivos”, indican desde de Scope Ratings.

En este contexto Manuel Pinto, analista de mercados, asegura que si Unicredit se queda en una participación intermedia (por encima del 30% pero sin control total) penalizaría en términos de capital regulatorio y retorno sobre recursos propios, algo que el propio Andrea Orcel ha reconocido.

Problemas estructurales en la fusión

Sin embargo, más allá de los números, “el verdadero obstáculo es estructural”, añade.

La unión bancaria europea sigue incompleta, con barreras prácticas a la libre asignación de capital y liquidez entre filiales en distintos países, lo que limita las sinergias reales de cualquier fusión transfronteriza.

Aunque el BCE ha propuesto recientemente flexibilizar estas restricciones, la oposición política como la expresada por el gobierno alemán y la rigidez en materia de competencia siguen ralentizando el proceso.

En este contexto, la estrategia de UniCredit puede interpretarse como financieramente sofisticada, pero tácticamente arriesgada: al evitar una oferta clara y atractiva, corre el riesgo de alienar tanto a reguladores como a accionistas.

Desde esta perspectiva, Europa necesita una consolidación bancaria para competir con gigantes estadounidenses, pero mientras no alinee incentivos políticos y regulatorios, «operaciones como esta seguirán siendo más teóricas que reales», añade el analista.