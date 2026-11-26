Un emocionado Fainé anuncia su salida de la presidencia de la Fundación CEDE y halaga a su relevo, Ramón Adell
Ha definido al actual vicepresidente de la fundación CEDE como un directivo "recto, fiable con criterio y liderazgo"
El presidente de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Isidro Fainé, dejará su cargo en la Institución y será relevado por el actual vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell, a quien él mismo ha calificado como «recto, fiable con criterio, liderazgo y ánimo emprendedor».
Lo ha anunciado este jueves un visiblemente emocionado Fainé, actual presidente de Fundación la Caixa, en el acto de apertura del 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Cataluña.
Fainé, que pasa a ser designado presidente fundador con rango de patrono vitalicio, ha explicado que no es una decisión «improvisada» sino que la ha tomado pensando en la fortaleza y en la capacidad para renovarse de la fundación. Sobre su sustituto, Isidro Fainé ha halagado su profesionalidad, trayectoria y visión de futuro:
«CEDE queda en muy buenas manos. Ramón Adell conoce a fondo la Confederación y el tejido empresarial del país. Es un directivo cualificado que ha demostrado talento, criterio, liderazgo, creatividad y ánimo emprendedor. Más importante aún, es una persona recta y fiable, que comparte al 100% los valores de nuestra asociación», ha halagado en su intervención.
Tal y como ha añadido él mismo, el patronato respaldó la propuesta de apoyar al hasta ahora vicepresidente, Adell, como nuevo presidente y designar a Fainé como presidente Fundador con rango de Patrono Vitalicio: «Recibo esta distinción con profundo agradecimiento. Mi compromiso con CEDE permanece intacto. Cambiarán mis funciones y responsabilidades, pero no mi voluntad de contribuir al éxito de este gran proyecto», apuntaba.