El horno es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, pero no siempre se aprovechan todas las posibilidades que ofrece. A la hora de preparar una receta, es habitual prestar atención a la temperatura, el tiempo de cocción o los ingredientes, pero la posición de la bandeja suele quedar en un segundo plano. Sin embargo, colocar los alimentos a una altura u otra puede marcar una gran diferencia importante en el resultado final.

La mayoría de los hornos domésticos tienen cinco niveles para situar las rejillas y las bandejas, y cada uno permite aprovecharla distribución del calor de una determinada manera. No es lo mismo hornear un bizcocho, preparar una pizza, asar carne o gratinar verduras: cada elaboración necesita unas condiciones específicas para cocinarse y conseguir la textura deseada.

Para qué sirven las distintas alturas del horno

En un vídeo compartido en redes sociales, Cristofer Hurtado explica para qué sirve cada una de las cinco posiciones de la rejilla: el nivel 1, situado en la parte inferior, está recomendado para pizzas, panes y hojaldres que necesitan una base especialmente crujiente; el nivel 2, en la zona media-baja, es más apropiado para cocinar carnes, asados, pollo y pescado; mientras que el nivel 3, justo en el centro, resulta ideal para preparar bizcochos, repostería y guisos, gracias a una distribución más equilibrada del calor.

Por su parte, el nivel 4, situado en la zona media-alta, es una buena opción para hornear galletas y verduras, ya que permite que se doren sin que la parte inferior se tueste demasiado. Por último, el nivel 5, el más cercano a la resistencia superior, está pensado para gratinar y dar el toque final a algunos platos.

Nivel 1 (parte inferior) : pizzas, panes, hojaldres, empanadas, focaccias y masas que necesitan una base crujiente y bien cocinada.

: pizzas, panes, hojaldres, empanadas, focaccias y masas que necesitan una base crujiente y bien cocinada. Nivel 2 (zona media-baja) : pollo asado, costillas, piezas de carne, pescados al horno, patatas asadas y verduras de gran tamaño.

: pollo asado, costillas, piezas de carne, pescados al horno, patatas asadas y verduras de gran tamaño. Nivel 3 (posición central) : bizcochos, tartas, magdalenas, galletas, lasañas, gratinados suaves y guisos que necesitan una cocción uniforme.

: bizcochos, tartas, magdalenas, galletas, lasañas, gratinados suaves y guisos que necesitan una cocción uniforme. Nivel 4 (zona media-alta) : galletas, verduras al horno, hojaldres finos, croquetas y alimentos que necesitan dorarse por la parte superior sin quemarse por debajo.

: galletas, verduras al horno, hojaldres finos, croquetas y alimentos que necesitan dorarse por la parte superior sin quemarse por debajo. Nivel 5 (parte superior): platos para gratinar, macarrones con queso, canelones, lasañas, verduras gratinadas, tostadas y carnes que necesitan un acabado dorado.

Otra de las dudas habituales en la cocina es saber cuándo hay utilizar la rejilla y cuándo es mejor recurrir a la bandeja del horno. Pues bien, la bandeja está especialmente indicada para hornear pasteles, masas y preparaciones que necesitan contienen líquidos o grasas, así como para alimentos que no requieren que el calor circule por debajo. Por el contrario, la rejilla permite que el aire caliente llegue a los alimentos desde diferentes direcciones, por lo que resulta más adecuada para asar y conseguir un cocinado y un dorado más uniformes.

Trucos para ahorrar energía

Para que el horno funcione correctamente, conviene revisar cada cierto tiempo que la puerta cierre correctamente y no deje escapar el calor, que el termostato regule bien la temperatura y que el ventilador funcione con normalidad. Si se detecta alguna anomalía, lo más recomendable es revisarla cuanto antes para evitar que el problema vaya a más.

Por otro lado, cabe recordar que el tamaño de los alimentos influye en el tiempo necesario para cocinarlos. En este sentido, cortar las verduras en trozos del mismo tamaño o preparar la carne en filetes puede ayudar a agilizar la elaboración de las recetas y aprovechar mejor la energía. En el caso del pescado, pedir en la pescadería que se prepare en filetes puede facilitar una cocción más rápida y uniforme.

Según los expertos en eficiencia energética, uno de los hábitos que conviene evitar es abrir la puerta del horno repetidamente. Cada vez que se hace, parte del calor acumulado en el interior se pierde y el electrodoméstico necesita trabajar de nuevo para recuperar la temperatura, alargando los tiempos de preparación y afectando al resultado final de algunos platos. En repostería, por ejemplo, abrir la puerta antes de tiempo puede provocar que un bizcocho pierda volumen y no termine de subir.

Finalmente, el calor residual es permite optimizar el funcionamiento del horno; al apagarlo, el interior conserva durante unos minutos parte de la temperatura alcanzada, por lo que se puede aprovecharse para que los alimentos terminen de cocinarse. También se puede utilizar para mantener calientes los platos durante unos minutos o para calentar pan y recuperar parte de su textura crujiente. De esta forma, se aprovecha mejor la energía generada durante el horneado.

Finalmente, el material de los recipientes también influye en el resultado. Las fuentes de barro y cerámica son las mejores para elaborar asados, guisos y platos tradicionales, ya que distribuyen y conservan muy bien el calor. Además, permiten conseguir preparaciones jugosas y mantener los alimentos calientes durante más tiempo una vez fuera del horno.