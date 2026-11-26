La Ley de Propiedad Horizontal es clara con respecto al uso de las zonas comunes, que tienen que ser respetadas por los propietarios o inquilinos que formen parte de una comunidad de vecinos. El artículo 9 de la LPH y el 396 del Código Civil hacen referencia al funcionamiento de estos espacios, en los que no pueden haber elementos que importunen el paso del resto de vecinos. Esto puede ocurrir en el caso de un carrito de un bebé. Consulta en este artículo todo lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal al respecto.

Esto es algo que ocurre en las nuevas comunidades de vecinos que son frecuentadas por parejas jóvenes. Estos son los bloques de viviendas que han sido creados en los alrededores de las grandes ciudades en las que aflora la juventud y los niños. Un clásico de estas zonas son los famosos carritos de bebé y su aparcamiento puede ser motivo de conflicto dentro de una comunidad. Principalmente en los casos de los vecinos que no tengan espacio en su vivienda para guardarlo y deciden dejarlo en una de las zonas comunes e la finca.

Y aquí también interviene la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que es la carta magna en la que se recogen los derechos y obligaciones de todos los propietarios o inquilinos que formen parte de una propiedad. Tanto el artículo noveno de la LPH como el 396 hablan del uso que se tiene que hacer de los elementos comunes de una comunidad y, sin mencionarlo, también hacen mención al libre paso del que deben disponer el resto de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal y el carrito de un bebé

El artículo noveno de la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que son obligaciones de cada propietario: «Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos».

Esto no hace referencia a los casos de los carritos de bebé, pero se interpreta que esto puede suponer un estorbo e incomodar el paso a algunos vecinos si no está aparcado en la zona adecuada.

El artículo 396 del Código Civil también hace mención a las zonas comunes de un edificio donde se incluyen «los portales, escaleras, pasillos, corredores y rellanos». El Código Civil ampara a los propietarios o inquilinos que forman parte de una comunidad a poner una reclamación cuando obstaculizar el paso suponga un riesgo para la seguridad, ya que puede molestar en caso de evacuación en caso de un incendio o emergencia.

También se puede reclamar el uso indebido del espacio común porque rompe la igualdad en el derecho de uso, generando precedentes con el resto de vecinos y también en lo que tiene que ver con la estética e imagen del edificio. Así que lo más recomendable para evitar cualquier reclamación es pedir el consentimiento del presidente de la comunidad para dar el visto bueno al aparcamiento de un carrito de bebé en las zonas comunes de un edificio.