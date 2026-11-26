Cielos con intervalos nubosos y brumas matinales en la vertiente atlántica de Andalucía, que tenderán a quedar más despejados a lo largo del día. En el conjunto del territorio, se prevén temperaturas en descenso, con posibilidad de heladas débiles en las sierras orientales. Además, los vientos serán flojos y variables, predominando la componente norte.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de noviembre

Cielo azul y ambiente acogedor en Sevilla

El cielo se asoma con un suave tono azul, como si se desperezara lentamente en este día de Sevilla. Esta jornada, marcada por la calma, no prevé lluvia y las temperaturas se moverán entre un fresco 6º en la mañana y un agradable máximo de 19º por la tarde. Aunque la brisa se sentirá ligera, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h, el ambiente será placentero y acogedor.

A medida que el sol asome a las 08:14, los sevillanos disfrutarán de unas largas horas de luz, cerrando el telón del día a las 18:07. Ya por la tarde, la sensación térmica se elevará, rozando los 18º, brindando una calidez que invitará a pasear. A pesar de que la humedad será alta, no se percibirá un ambiente pesado, permitiendo disfrutar de un día notablemente limpio y luminoso en la capital andaluza.

CÃ³rdoba: cielo cubierto y chubascos intensos

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo un aire de expectación, con el cielo cubierto que presagia un tiempo inestable. A medida que el sol comienza a asomarse, la brisa fresca se mezcla con la humedad del ambiente, creando una sensación de inminente cambio. Durante las primeras horas, se espera que las temperaturas oscilen entre 3 y 4 grados, antes de alcanzar un máximo de 17 grados por la tarde.

Sin embargo, la calma matutina dará paso a una tarde marcada por el viento fuerte, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en ciertos momentos, lo que podría traer chubascos intensos. Para aquellos que salgan, mejor llevar paraguas y estar preparados para una jornada fresca y cambiante, donde la sensación térmica podría descender notablemente.

En Huelva, cielo variable y ambiente templado

Las condiciones del tiempo se presentan estables a lo largo de la jornada, con un cielo que alterna entre momentos parcialmente nublados y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. El viento será leve, con algunas ráfagas moderadas, pero sin probabilidad de lluvia.

Este es un día ideal para pasear por los parques de la ciudad o disfrutar de una taza de café al aire libre. Con un ambiente tranquilo, las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, permitiendo disfrutar de cada momento sin preocupaciones.

Agradables condiciones para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz comienza con un amanecer despejado y tranquilo, donde la temperatura mínima se sitúa en 12°C, creando un ambiente agradable para empezar el día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15°C, con una humedad relativa que rondará el 50%, lo que permitirá disfrutar de una sensación térmica bastante cómoda. El viento soplará de manera leve, a unos 10 km/h, sin posibilidad de lluvia.

Durante la tarde, el calor se incrementará, alcanzando una máxima de 17°C, aunque se mantendrá fresco debido a la brisa persistente. El cielo se presentará mayormente despejado y, al caer la noche, la temperatura caerá a 13°C. Con más de 9 horas de luz, esta jornada ofrecerá condiciones ideales para salir y disfrutar del esplendor de Cádiz.

JaÃ©n: cielo despejado y sol brillante

Esta jornada en Jaén se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar los 13 grados por la tarde. Es un buen momento para sacar las chaquetas ligeras y disfrutar del calor que nos regala la luz solar. Al caer la noche, el ambiente se mantendrá agradable, ideal para dar un paseo bajo las estrellas.

Cielo despejado y viento fresco en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza el día, la temperatura alcanza su punto máximo en torno a los 19 grados, creando un agradable contraste con el descenso nocturno que nos espera.

Por la tarde, el viento soplará a una velocidad de 20 km/h, aportando un ligero frescor. Aunque la posibilidad de lluvia es mínima, es recomendable llevar una chaqueta ligera para cuando caiga el sol. La humedad tendrá variaciones, alcanzando un 85% en los momentos más cálidos.

Granada: cielos despejados y luminosidad constante

El día se presenta con cielos mayormente despejados, ideales para disfrutar de la mañana y con temperaturas que oscilan entre los 2 y 11 grados. La sensación térmica puede ser un poco más fresca, así que es recomendable salir abrigado. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantiene favorable con una temperatura máxima que alcanzará los 14 grados y brisas ligeras del noreste. Recuerda llevar gafas de sol, ya que la luminosidad será un compañero constante en este bonito día granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco y estable, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras que la mañana se vistió de un cielo despejado. A medida que avance el día, el termómetro alcanzará su punto máximo en 18 grados, aunque el viento, soplando desde el sur a 15 km/h, aportará un toque vigoroso a la jornada.

Por la tarde, se mantienen condiciones de calma, aunque la sensación térmica puede descender ligeramente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera para disfrutar de un agradable paseo al caer el sol a las 17:54. La humedad oscilará entre el 40 y el 65%, creando un día agradable en la capital almeriense.