Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves en Andalucía y dónde repostar
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Con el fin de semana a la vuelta de la esquina y el Festival Internacional de Cine de Granada (Premios Lorca) en su recta final, que se prolonga hasta el 28 de noviembre, hoy jueves es un buen día para repostar con calma antes de las escapadas y también antes de que mañana todo el mundo vaya de tiendas por el Black Friday. Por todo ello, lo primero es saber dónde está más barato el litro de gasolina hoy 26 de noviembre. Y como de costumbre, los datos los consultamos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios de forma actualizada así que vemos ahor las más baratas de Granada y del resto de las grandes ciudades andaluzas a primera hora de hoy.
Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.299 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.329 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Purchil. Carretera GR-3304, s/n. Precio: 1.339 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.499 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.569 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.615 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Alhendín. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.634 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.569 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.569 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Carmona. Polígono de Brenes, calle H, 52. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 10. Precio: 1.299 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Mairena del Alcor. Avenida de El Viso del Alcor, 26. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.307 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.307 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.469 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.489 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.519 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.519 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.559 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,500. Precio: 1.609 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,750. Precio: 1.694 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Marchena. Autovía A-92, km 53,800. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.279 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.359 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Repsol. Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: 1.545 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.644 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.645 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.645 €/l.
Diésel
- Ballenoil. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.359 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.379 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.385 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.385 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.389 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.389 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.399 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.405 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.405 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.405 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.639 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.659 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Alhaurín de la Torre. Avenida Ciudad de Ceuta, s/n. Precio: 1.694 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.599 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.615 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.615 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.619 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.635 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.639 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.639 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.329 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.338 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.349 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.355 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.369 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.377 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.379 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.579 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.639 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.669 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.669 €/l.
Diésel
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.619 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera de Monturque a Moriles, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.623 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.626 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.629 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.657 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.659 €/l.
Con estos listados ya podemos hacernos una idea de dónde repostar. Y en el caso de que quieras consultar en otro momento, dado que las gasolineras actualizan precios varias veces a lo largo del día, puedes entrar en el Geoportal y ver los resultados no solo en forma de lista sino también de mapa, como este que te mostramos de Granada: