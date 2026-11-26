Con el fin de semana a la vuelta de la esquina y el Festival Internacional de Cine de Granada (Premios Lorca) en su recta final, que se prolonga hasta el 28 de noviembre, hoy jueves es un buen día para repostar con calma antes de las escapadas y también antes de que mañana todo el mundo vaya de tiendas por el Black Friday. Por todo ello, lo primero es saber dónde está más barato el litro de gasolina hoy 26 de noviembre. Y como de costumbre, los datos los consultamos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios de forma actualizada así que vemos ahor las más baratas de Granada y del resto de las grandes ciudades andaluzas a primera hora de hoy.

Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.299 €/l .

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petrol & Go . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.299 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.299 €/l .

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: . Plenergy . Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.299 €/l .

. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.329 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.339 €/l .

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: . Plenergy . Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.339 €/l .

. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: . Plenergy. Purchil. Carretera GR-3304, s/n. Precio: 1.339 €/l.

Gasolina 98

AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.499 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Galp . Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.569 €/l .

. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: . Shell . Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.569 €/l .

. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . San Lázaro Güevéjar . Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.609 €/l .

. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.615 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . E.S. Ogicañas . Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.629 €/l .

. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: . Shell. Alhendín. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.634 €/l.

Diésel

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.559 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Sur-Oil . Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: . E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l .

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Petrol & Go . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.569 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: . Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.569 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Plenergy . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.299 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: . Petroprix . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: 1.299 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: . Ballenoil . El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: 1.299 €/l .

. El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: . Ballenoil . Carmona. Polígono de Brenes, calle H, 52. Precio: 1.299 €/l .

. Carmona. Polígono de Brenes, calle H, 52. Precio: . Petroprix . Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: 1.299 €/l .

. Sevilla. Avenida Montesierra, 7. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 10. Precio: 1.299 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 10. Precio: . Tamoil . Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.299 €/l .

. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: . Plenergy . Mairena del Alcor. Avenida de El Viso del Alcor, 26. Precio: 1.299 €/l .

. Mairena del Alcor. Avenida de El Viso del Alcor, 26. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.307 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.307 €/l.

Gasolina 98

Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.469 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.489 €/l .

. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.519 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.519 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.559 €/l .

. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: . Shell . Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,500. Precio: 1.609 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,500. Precio: . Q8 . Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,750. Precio: 1.694 €/l .

. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,750. Precio: . Shell . Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: . Shell. Marchena. Autovía A-92, km 53,800. Precio: 1.699 €/l.

Diésel

Ballenoil . Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: . Ballenoil . Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: . Ballenoil . Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: . Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.589 €/l .

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: . Petroprix . Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: . Petroprix . Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: . Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.589 €/l .

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: . Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Petroprix . Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.589 €/l .

. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: . Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.279 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: . Urban Oil . Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: . Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.359 €/l .

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: . Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.359 €/l .

. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.359 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.359 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Petroprix Chiclana . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.359 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: . Petroprix San Fernando . San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.359 €/l .

. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: . Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.359 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.499 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.519 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: . Repsol . Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: 1.545 €/l .

. Villamartín. Avenida de Arcos, s/n. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . Carrefour . La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.629 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: . Carrefour . El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.629 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: . Galp . Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.644 €/l .

. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: . Repsol . El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.645 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: . Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.645 €/l.

Diésel

Ballenoil . San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: 1.599 €/l .

. San Fernando. Calle Ferrocarril, 34. Precio: . Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: 1.599 €/l .

. San Fernando. Carretera N-IVa, km 680. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: 1.599 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340a, km 5,1. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l .

. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: . Plenergy . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.599 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: . Petroprix Chiclana . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.599 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: . Petroprix San Fernando . San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: 1.599 €/l .

. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. Precio: . Ballenoil . Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.599 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: . Ballenoil . Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.599 €/l .

. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: . Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.359 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.379 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.385 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.385 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.389 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.389 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.399 €/l .

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.405 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.405 €/l .

. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: . Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.405 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.599 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.639 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.659 €/l .

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: . Galp . Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.669 €/l .

. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Lisbona Oil . Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: . Shell. Alhaurín de la Torre. Avenida Ciudad de Ceuta, s/n. Precio: 1.694 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.599 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.615 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.615 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.619 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.619 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.635 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.635 €/l .

. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: . Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.635 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: . Distreax-22, S.L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.639 €/l .

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: . Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.639 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:

Gasolina 95

Ballenoil . La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.299 €/l .

. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: . Ballenoil . Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.329 €/l .

. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.338 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.339 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.349 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.355 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l .

. La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: . Plenergy . Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.369 €/l .

. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.377 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.379 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.499 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.559 €/l .

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: . Fueling . Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: . Petroil Energy Azahara . Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.579 €/l .

. Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,300. Precio: . Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l .

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: . Agla . Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.639 €/l .

. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.659 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Shell . Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.669 €/l .

. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: . Q8 . Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.669 €/l .

. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: . Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.669 €/l.

Diésel

Ballenoil . La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: . Ballenoil . Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.619 €/l .

. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: . Santo Cristo . Monturque. Carretera de Monturque a Moriles, km 1. Precio: 1.619 €/l .

. Monturque. Carretera de Monturque a Moriles, km 1. Precio: . Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.619 €/l .

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.623 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.626 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l .

. La Rambla. Polígono, esquina de calle El Horno con calle El Porrón, 1. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.629 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.657 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.659 €/l.

Con estos listados ya podemos hacernos una idea de dónde repostar. Y en el caso de que quieras consultar en otro momento, dado que las gasolineras actualizan precios varias veces a lo largo del día, puedes entrar en el Geoportal y ver los resultados no solo en forma de lista sino también de mapa, como este que te mostramos de Granada: