Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del Partido Popular a las elecciones del 29-N, ha remitido este jueves una carta a la ciudadanía en la que destaca que es «un político honrado» y que no va «a fallar» a aquellos que le brinden una oportunidad el próximo domingo en las urnas. En una misiva cercana, que ha recitado en un vídeo compartido en las redes sociales, Feijóo ha mostrado también su lado más cercano y se ha atrevido a bromear con que «a guapo» dicen que le gana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «a fuerte» Santiago Abascal.

«A guapo, dicen, me gana Sánchez. A fuerte, sin duda, Abascal. Pero soy un político honrado y si me das una oportunidad, no te voy a fallar», ha escrito Feijóo en su cuenta de X junto al vídeo, titulado «Mi carta a la ciudadanía».

La carta completa de Núñez Feijóo a los ciudadanos.

«Cuando vas a pedir a un país que te traiga su confianza para dirigir la nación, lo primero que tiene que hacer esa persona es decir para qué la quiere.

Soy Alberto Núñez Feijóo, soy presidente del Partido Popular y soy candidato a la presidencia del Gobierno. De orígenes humildes y a mucha honra, de la España vaciada, y a mucha honra. Por tanto, de pequeño estudié en una aldea rural. No, no hablo inglés ni me lo enseñaron en la escuela, ni aprendí a hablarlo después. No sé montar a caballo, no juego bien al baloncesto, no voy a festivales y seguro que mi lista de Spotify no coincide con la de la mayoría de los jóvenes de nuestro país.

A guapo, dicen que me gana Sánchez y a fuerte, eso sí, me gana Abascal. No sé mucho de toros, aunque tengo amigos toreros; soy del Dépor por mi padre y del Madrid por mi hijo. No me gusta que pierda el Celta nunca, no me gusta que pierdan los equipos españoles cuando juegan en Europa. Tengo 65 años, por eso supongo que hay mucha gente que me quiere jubilar. Utilizo el móvil más de la cuenta, y en eso soy mal ejemplo, sobre todo para mi hijo de nueve años.

Leo muchos informes, muchos papeles y, por desgracia, pocas novelas, y sí, echo de menos a mi familia de Galicia cuando estoy en Madrid y a Eva y a mi hijo cuando estoy fuera de casa. No canto en los mítines, no bailo en los mítines, no beso a mi pareja en los mítines, pero dicho todo esto, voy a decirte algo que creo que importa más. Soy un político honesto. No miento, no robo, no lo he hecho en 30 años de trayectoria pública, no lo han hecho mis colaboradores, no necesito proteger mi carrera política, no necesito pensar en mi próximo destino laboral. No me ha movido nunca el dinero. Por eso no cambié un sueldo de representante público por uno más alto en la empresa privada. No reniego de aquellos que me han ayudado, no aparto ni abandono a la gente que me ha acompañado. Soy una persona honesta, soy una persona trabajadora. Y tengo una cosa clara: si me das una oportunidad, no voy a fallar. Vamos a recuperarnos como país, a dejar de perseguir al diferente, a respetar la discrepancia. Vamos a gestionar España, a gestionar una gran nación. La gestión reemplazará a la frivolidad, seremos un país mejor, pero para eso, insisto, te pido una oportunidad. No os voy a fallar, no te voy a fallar».