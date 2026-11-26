Pedro Sánchez vuelve a situar a sus hijas en el centro de su discurso público. Esta vez lo ha hecho en la entrevista que ha concedido al popular creador de contenido Plex, en la que habló, entre otros asuntos, del futuro, la inteligencia artificial y los temores que percibe en casa. «Ellas están estudiando y tienen miedo de que la IA nos sustituya», explicó el presidente al describir una inquietud que, según dijo, comparte con sus hijas. La alusión no fue un comentario aislado sobre educación: Sánchez la utilizó para explicar el miedo al porvenir que, según contó, también se conversa en su propio hogar habitualmente.

La referencia llega apenas una semana después de que Sánchez protagonizara otra entrevista personal en la revista Lecturas. Allí habló de su papel como padre, de su matrimonio con Begoña Gómez y de la dificultad de conciliar la vida familiar con sus responsabilidades políticas. «He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas», reconoció, antes de asegurar que intenta pasar con su familia el mayor tiempo posible y que sea tiempo de calidad. La portada resumía la charla con otra declaración: «No imagino mi vida sin Begoña».

Dos entrevistas distintas, dos escenarios y un mismo recurso: la familia como parte central del relato que Sánchez ofrece sobre sí mismo. Con Plex, recurre a sus hijas para ilustrar una preocupación general —la incertidumbre ante los cambios tecnológicos—. En Lecturas, las presentó como parte esencial de su vida privada y como motivo de sacrificios personales derivados de su actividad política.

Es precisamente ahí donde aparece la contradicción que sus críticos pueden señalar. Sánchez apela a la necesidad de proteger la intimidad de sus hijas, pero vuelve a incorporarlas a entrevistas públicas para reforzar un perfil de padre cercano y preocupado. Si el objetivo es mantenerlas al margen del foco mediático, cabe preguntarse por qué sus vivencias y temores se convierten en argumento ante millones de espectadores y lectores.

La crítica adquiere más fuerza para quienes recuerdan el uso de la dimensión familiar en la comunicación política y durante la campaña. No basta con invocar la protección de las hijas: también importa establecer límites y respetarlos al decidir qué aspectos privados se exponen. Una cosa es hablar de conciliación o de los desafíos de los jóvenes; otra, utilizar la experiencia de los propios hijos como recurso emocional para humanizar un mensaje político.

En la entrevista con Plex, Sánchez también abordó los impuestos, la vivienda, los autónomos y la marcha de youtubers a Andorra. Pero la mención a sus hijas deja una pregunta incómoda: ¿dónde termina la preocupación de un padre y dónde empieza la estrategia de comunicación de un presidente?

El debate no exige juzgar la relación familiar de Sánchez ni poner en duda lo que sus hijas puedan sentir. Se trata de señalar la distancia entre reivindicar su protección y exponer aspectos de su vida. Si de verdad quiere preservar su intimidad, quizá la mejor manera sea dejar de convertirlas en protagonistas de su discurso.