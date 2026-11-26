Imagina qué es lo que debería incorporar un coche para ser considerado como un vehículo joya. Lo primero que se le puede venir a alguien a la cabeza son los materiales, en concreto, los diamantes. El nuevo Pagani Huayra 70 Anima ha conseguido dar con la forma de incorporar este material sin hacerlo evidente: coger el polvo de diamante, incorporarlo en el acabado y conseguir con ello un vehículo increíble y completamente exclusivo. Lanza con ello el tercer modelo de su serie Huayra 70, pertenecientes al programa Grandi Complicazioni y con los que la firma ha rendido homenaje a su fundador en su 70 cumpleaños. Vamos a descubrir más detalles sobre este vehículo.

El tercero de la trilogía

El Pagani Huayra 70 Anima no es un proyecto aislado, sino el final de una épica trilogía de Pagani. La firma decidió celebrar el 70 cumpleaños de su fundador, Horacio Pagani, de una forma épica: lanzar tres modelos exclusivos para conmemorar su trayectoria.

Todo comenzó con el Pagani Huayra 70 Trionfo, modelo que trajo la evolución del diseño. Este lanzamiento suponía una reinterpretación estética del icónico hiperdeportivo, del que sólo se pueden reconocer las puertas y los marcos de las ventanillas del modelo original. El resto está todo a servicio de la ingeniería y la deportividad.

El siguiente en llegar a este épico trío fue el Pagani Huayra 70 Derecho. Su nombre hace referencia a un fenómeno que sucede cuando las tormentas son capaces de generar grandes vientos verticales. Ese espíritu es el que inspiraba la potencia del motor V12 biturbo de 852 CV y una caja de cambios manual de siete velocidades. Hubo que esperar al Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026 para conocer este modelo, y al Wynn Concours de Las Vegas para conocer el último: el Pagani Huayra 70 Anima. Así vemos tres colores, naranja, verde y azul, respectivamente, tres modelos y una celebración: honrar el legado de su fundador.

El diamante del tridente

En una trilogía donde vemos diseño y potencia, el Pagani Huayra 70 Anima completa el sentido a través de la exclusividad. Todo se concentra en su tono Custom Metallic Light Blue (Azzurro Metallizzato Custom) y Custom Inky Blue (Blu Inchiostrato Custom), que se puede ver en su carrocería y en algunos detalles de su interior. ¿Qué es lo que hace a este color tan especial? Los materiales que lo componen, ya que el brillo de este tono se consigue gracias al polvo de diamante que completa la fórmula.

No está de más decir, viendo lo visto, que se trata de la joya de la corona de esta trilogía. La aleación de materiales se completa con diferentes componentes de aluminio macizo mecanizado que completan la carrocería y un detalle en las llantas: poseen un corte de diamante en Inky Blue.

Por dentro, el gusto por los materiales continúa con detalles que, como decíamos, mantienen ese polvo de diamantes para conseguir el brillo, en contraste con la carrocería en tonos beiges conseguida gracias al exclusivo tejido de Loro Piana. El resto de la joya la completa el motor. Su interior encierra el motor V12 biturbo, de origen en Mercedes-AMG. Este vehículo tiene unas prestaciones inigualables: con 864, consigue pasar de 0/100 km en 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h.