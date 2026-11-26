Mucho antes de instalarse en la residencia oficial de la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Begoña Gómez tenían su hogar familiar en Pozuelo de Alarcón. Allí vivían junto a sus dos hijas en una vivienda que poco tenía que ver con las dimensiones y características de La Moncloa. Se trataba de un piso de aproximadamente 80 metros cuadrados, con tres dormitorios y dos cuartos de baño.

La llegada de Sánchez al poder en junio de 2018 cambió por completo la vida de su familia. Hasta entonces, el matrimonio había desarrollado su rutina en este municipio del noroeste madrileño, donde disfrutaba de una vivienda situada en una urbanización con instalaciones comunes. La piscina y los jardines comunitarios eran algunos de los atractivos del complejo residencial, que ofrecía espacios exteriores sin necesidad de disponer de una parcela privada.

Aunque el matrimonio siempre ha mantenido una actitud bastante reservada respecto a su intimidad, hubo una ocasión en la que permitió conocer algunos detalles de su domicilio. Ocurrió en diciembre de 2014, cuando ambos recibieron en su casa al aventurero y presentador Jesús Calleja, que visitó la vivienda para grabar una entrega de su programa Planeta Calleja.

Un piso en una zona privilegiada

Las imágenes emitidas en televisión mostraron una casa en la que predominaban los espacios funcionales y los tonos claros. El salón constituía una de las estancias principales y concentraba buena parte de los elementos decorativos más llamativos. Entre ellos destacaba un sofá esquinero de piel blanca, acompañado de varios cuadros contemporáneos y diferentes objetos personales.

Uno de los recursos utilizados para organizar el espacio era una gran estantería blanca colocada de manera que separaba visualmente el recibidor de la zona de estar. Esta estructura permitía establecer cierta división entre los ambientes sin necesidad de construir un tabique. El resultado era una estancia en la que la luz y la sensación de amplitud tenían bastante protagonismo, pese a las dimensiones relativamente contenidas del inmueble.

La decoración tampoco seguía una única línea estética. En el salón podían encontrarse un espejo con marco plateado, lámparas auxiliares y pinturas abstractas que aportaban personalidad a las paredes. También había un piano, un elemento que contribuía a dar un carácter particular a la vivienda y que llamó la atención durante el recorrido televisivo.

La cocina era el espacio que más contrastaba con el resto de la casa. Frente a los colores neutros del salón, los muebles verdes aportaban una nota mucho más llamativa y convertían esta habitación en una de las zonas más reconocibles del domicilio. La estancia contaba con electrodomésticos integrados en columna y una pequeña isla que servía como superficie adicional para preparar alimentos o realizar comidas informales.

Begoña Gómez quería vivir en Pozuelo

Uno de los momentos más interesantes de aquella visita estuvo relacionado con la posibilidad de tener que cambiar de residencia. Begoña Gómez reconoció que no le hacía especial ilusión abandonar la vivienda de Pozuelo para trasladarse al Palacio de La Moncloa si su marido conseguía llegar a la Presidencia del Gobierno.

Aquella conversación tuvo lugar varios años antes de que se produjera el cambio. En ese momento, Sánchez todavía desarrollaba su actividad política desde la oposición y no podía imaginarse con certeza cuándo tendría la oportunidad de ocupar el despacho presidencial. Sin embargo, la situación dio un giro en el verano de 2018.

El 1 de junio de aquel año, Pedro Sánchez consiguió sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy y se convirtió en presidente del Gobierno. La operación parlamentaria supuso un cambio en el Ejecutivo y también una transformación importante para su entorno familiar. La residencia de Pozuelo dejó de ser el domicilio habitual de la familia, que pasó a instalarse en las dependencias oficiales de La Moncloa.

El piso sigue ligado al patrimonio Sánchez

Pese a que la familia abandonó aquella vivienda para instalarse en Madrid, el inmueble de Pozuelo siguió teniendo relevancia en la información patrimonial del presidente. Según los datos publicados en la declaración de bienes presentada en el Congreso en 2023, Pedro Sánchez conservaba el 50% de la propiedad de una vivienda adquirida en 2008, además de una plaza de aparcamiento.

La cocina de muebles verdes, el salón con la estantería blanca y la piscina comunitaria forman parte de la imagen de aquella vivienda que quedó atrás con el cambio de responsabilidades de Sánchez. Según él, su mujer no quería instalarse en Moncloa, pero ahora parece que no están dispuestos a irse de allí tan fácil.

La visita de Jesús Calleja sigue siendo una de las pocas oportunidades que ha tenido el público de conocer el interior de aquella casa. Desde entonces, la vida de la familia ha estado mucho más vinculada a La Moncloa, aunque el piso de Pozuelo continúa apareciendo en la información patrimonial relacionada con el presidente.