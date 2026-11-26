Fernando Rodríguez Galisteo, candidato número dos de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, ha defendido un cambio en las políticas de vivienda y ha reivindicado la gestión de su formación en Bormujos como ejemplo de que es posible pasar de las promesas a las actuaciones concretas. «Además de construir, la vivienda se soluciona con voluntad de gestionar, como hemos hecho desde Vox, no con promesas», ha afirmado.

El candidato ha situado el acceso a la vivienda entre los principales problemas que afrontan actualmente los españoles. Una situación que, según ha expuesto, afecta especialmente a los jóvenes que no pueden emanciparse, a las familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler y a trabajadores que, pese a tener empleo y capacidad de ahorro, encuentran dificultades para adquirir una vivienda en propiedad.

Rodríguez Galisteo considera que las políticas de vivienda no pueden limitarse a intervenir en los contratos de alquiler o anunciar nuevas ayudas. A su juicio, «el problema tiene raíces estructurales que requieren medidas» sobre la falta de oferta, las dificultades para desarrollar suelo, la presión fiscal, la burocracia y la inseguridad jurídica que afecta tanto a propietarios como a potenciales compradores.

En este sentido, Vox plantea impulsar la construcción de vivienda protegida, liberar suelo, simplificar los procedimientos administrativos y reducir la fiscalidad. La formación también propone reforzar la protección de la propiedad privada y combatir la okupación ilegal y la inquiokupación, fenómenos que considera perjudiciales para el mercado del alquiler y para la disponibilidad de inmuebles.

Bormujos, el ejemplo de gestión

Para demostrar que sus propuestas pueden traducirse en actuaciones, Rodríguez Galisteo ha puesto el foco en Bormujos, donde Vox forma parte del Gobierno municipal y la Delegación de Urbanismo está dirigida por Isabel Madera.

El municipio aljarafeño cuenta con cinco promociones de vivienda protegida en diferentes fases de desarrollo: Aires del Aljarafe, Las Portadas, Bormujos Village, Edificio Vortex y otra promoción situada en la zona del Barrerillo. Según los datos de comercialización facilitados por la Delegación de Urbanismo, Aires del Aljarafe ya se ha vendido al cien por cien, mientras que Las Portadas ha alcanzado el 90% de comercialización.

Los proyectos contemplan distintas modalidades de vivienda protegida, concretamente los regímenes limitado, especial y general, con el objetivo de atender a diferentes perfiles de demandantes. «La diferencia entre prometer y gobernar está en la capacidad de convertir los compromisos en actuaciones concretas; ese es el criterio con el que debe evaluarse cualquier política de vivienda», ha señalado el candidato.

La gestión municipal también ha incluido una revisión del patrimonio residencial del Ayuntamiento. En concreto, se ha llevado a cabo una auditoría de 33 viviendas municipales okupadas y se han iniciado expedientes individualizados para recuperar aquellos inmuebles que correspondan por los procedimientos legales.

Financiación y construcción industrializada

A las promociones protegidas y la revisión del parque municipal se suman otras iniciativas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda. El Ayuntamiento mantiene conversaciones con entidades financieras para estudiar posibles alternativas de financiación y analiza fórmulas de construcción industrializada que permitan acortar los plazos y mejorar la eficiencia de los procesos constructivos.

Rodríguez Galisteo ha defendido que «la experiencia de Bormujos demuestra cómo las competencias municipales pueden utilizarse para impulsar vivienda protegida», recuperar patrimonio público y buscar soluciones a las dificultades que encuentran las familias para acceder a un inmueble.

El candidato ha concluido reclamando que la vivienda se convierta en una prioridad para todas las administraciones y que los compromisos adquiridos con los ciudadanos tengan continuidad cuando se asumen responsabilidades de gobierno. «La política de vivienda tiene que medirse por lo que se consigue poner a disposición de los ciudadanos y Bormujos demuestra la importancia de contar con un proyecto, trabajar desde las competencias de gobierno y perseverar hasta que las actuaciones avancen», ha concluido.