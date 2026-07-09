Vox logra abrir el nuevo acceso al Hospital San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) tras dos años de gestiones

El nuevo acceso al Hospital San Juan de Dios de Bormujos desde la carretera A-8062 ya se encuentra operativo, una actuación que pretende mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del municipio y aliviar la congestión que soporta habitualmente el entorno de Ciudad Universitaria.

Según ha informado el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Bormujos, el proyecto comenzó a impulsarse en julio de 2024 desde la Delegación de Urbanismo, dirigida por Isabel Madera, tras detectarse la necesidad de crear una nueva conexión con el complejo hospitalario durante una auditoría sobre los principales problemas de movilidad del municipio.

De acuerdo con la formación, por este punto circulan diariamente más de 30.000 vehículos, lo que convertía la actuación en una de las prioridades para mejorar la circulación y reducir las retenciones que afectan tanto a los usuarios del hospital como a los residentes de Ciudad Universitaria.

Tras la elaboración de una propuesta técnica por parte del área de Urbanismo del Ayuntamiento, se iniciaron contactos con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía con el objetivo de sacar adelante una solución definitiva para un problema que, según VOX, llevaba años afectando a este entorno del municipio.

Durante la tramitación del proyecto, Isabel Madera realizó un seguimiento de la actuación y reclamó públicamente la ejecución de las obras cuando sufrieron retrasos. Incluso llegó a plantear la posibilidad de estudiar alternativas desde el propio Ayuntamiento si la intervención no avanzaba, según recoge la formación política.

La apertura del nuevo acceso supone la primera de las tres actuaciones previstas dentro de la estrategia municipal para mejorar la movilidad en esta zona de Bormujos. Entre los objetivos de la infraestructura se encuentran incrementar la seguridad vial, reducir los tiempos de acceso al Hospital San Juan de Dios y facilitar la circulación en una de las principales entradas al municipio.

Con motivo de la puesta en servicio del nuevo acceso, Isabel Madera ha asegurado que «esta actuación demuestra que cuando se detectan los problemas, se diseñan soluciones y se trabaja con perseverancia, los proyectos terminan saliendo adelante». La delegada ha recordado además que desde julio de 2024 este asunto se mantuvo como una prioridad al considerar que respondía a una necesidad de miles de vecinos.

Asimismo, la portavoz del Grupo Municipal VOX en Bormujos ha señalado que el proyecto forma parte del compromiso adquirido con los ciudadanos al inicio del mandato y ha defendido que el trabajo del Ayuntamiento pasa por «escuchar, identificar las necesidades del municipio y sentarse con quien sea necesario para conseguir soluciones».

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Bormujos continúa desarrollando su plan de mejora de la movilidad para adaptar las infraestructuras al crecimiento poblacional del municipio y al aumento del tráfico generado por la actividad sanitaria, universitaria y residencial de la zona.