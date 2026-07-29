¿Eres fan de Tom Holland? Demuéstralo con estas diez preguntas sobre el protagonista de ‘Spider-Man’
Uno de los actores más importantes del Hollywood actual
Ya está en cines Spider-Man: Brand new day, la nueva cinta del universo Marvel que vuelve a demostrar que su protagonista, Tom Holland, es una de las grandes estrellas cinematográficas del momento. El intérprete, que este mes también ha presentado La Odisea de Christopher Nolan, lleva trabajando desde muy joven y ya es una de las figuras más poderosas del Hollywood actual. ¿Eres fan suyo? Demuéstralo contestando correctamente a estas diez preguntas sobre su vida y su carrera.
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