Las previsiones de ‘Spider-Man: Brand New Day’ son apabullantes: podría tener un estreno de 800 millones en la cartelera

La cartelera del 2026 está siendo increíble. Por el momento, Michael, Super Mario Galaxy y Toy Story 5 ya han superado la barrera de los 1.000 millones de dólares y La Odisea va camino a ello, habiendo cosechado 639 millones en apenas dos semanas. Sin embargo, todos estos datos podrían llegar a quedarse en anécdota de confirmarse las expectativas de los analistas sobre Spider-Man: Brand New Day. El regreso del trepamuros mantiene unas previsiones de 800 millones en su estreno dentro del box office internacional.

El cuarto largometraje de Tom Holland como el amigo y vecino de Nueva York aterrizará en los cines españoles mañana, miércoles 29 de julio. El interés sobre el personaje es evidente, sobre todo teniendo en cuenta que, en el mercado de la exhibición debilitado por la pandemia, la anterior entrega logró convertirse en la octava película más taquillera de la historia, recaudando 1.952 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, tal y como informan desde varios medios estadounidenses, la producción de Sony y la Casa de las Ideas podría sobrepasar incluso el hito de los 2.000 millones en tiempo récord y mirar de tú a tú a la cinta reina del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel): Vengadores: Endgame.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la última reunión superheroica volverá a los cines bajo un reestreno titulado Endgame Encore con motivo del estreno del siguiente macroevento marvelita, Vengadores: Doomsday. Por lo que, si de primeras superarla ya era una ardua tarea, tras su vuelta a los cines la hazaña adquiriría el cariz de quimera.

‘Spider-Man: Brand New Day’ arrasará en cines

A pesar del éxito incontestable de Spider-Man: No Way Home (2021), ni Sony ni Marvel han querido pisar el acelerador con el proyecto. Entre medias, hemos tenido una pausa de un lustro para dejar respirar e instaurar el nuevo arco del personaje.

Recordemos que, tras los acontecimientos de la anterior película, ya nadie sabe quién es Peter Parker, ni siquiera sus amigos más cercanos, M.J. (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon).

Los adelantos promocionales prometen un capítulo más oscuro y maduro, con la participación y debut fílmico de El Castigador de Jon Bernthal y el regreso del Hulk de Mark Ruffalo. Tras ellos, la principal novedad estelar de la propiedad intelectual es Sadie Sink en un papel sin revelar y la incorporación de la estrella de The Bear, Liza Colón-Zayas.

La crítica la aplaude… de momento

Según la sinopsis oficial, Peter Parker ya es un adulto que vive completamente solo, centrado en combatir el crimen de Nueva York. No obstante, a medida que crecen las exigencias como héroe, la presión desencadena una oscura evolución física que amenaza del todo su existencia, al mismo tiempo que un confuso nuevo patrón de crímenes amenaza la seguridad de su ciudad.

Las primeras críticas de la prensa especializada internacional han sido generalmente positivas, destacando el salto maduro y emotivo que ha dado el personaje.