Tom Holland cree que esta estrella televisiva sería un gran Spider-Man: «Tiene mucho talento»

El verano de 2026 va a ser una de las épocas más recordadas en la carrera de Tom Holland. Por un lado, porque aparecerá en La Odisea de Christopher Nolan y, por otro, porque el actor británico volverá a encarnar al vecino y amigo de Nueva York. En prácticamente poco más de un mes, Holland volverá a enfundarse el uniforme del Hombre Araña en Spider-Man: Brand New Day. La anterior cinta, Sin camino a casa, fue un punto de inflexión para el personaje. Aunque si hubiese que buscarle un sustituto en el futuro, el londinense tiene claro quién sería uno de sus favoritos.

Diez años interpretando a Peter Parker dan para mucho y, por eso, no es tampoco de extrañar que de alguna forma ya se vislumbre una especie de relevo generacional para el personaje. Le pasó a Tobey Maguire, después a Andrew Garfield y, tarde o temprano, le ocurrirá al primer Spider-Man del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Así, el marido de Zendaya tiene un nombre que destaca entre su lista de actores predilectos a los que pasarle la red del joven héroe de la Gran Manzana. Este no es otro que Owen Cooper, el ganador del Globo de Oro y Emmy por Adolescencia.

Cooper saltó a la fama el año pasado gracias a la miniserie creada por Jack Thorne y Stephen Graham. Con sólo cuatro episodios, este adolescente de 14 años demostró una madurez inusual, haciendo que el ya de por sí aterrador relato de Netflix fuese todavía más inquietante y violento. Ese virtuosismo es el que le ha llevado a despertar el interés de Hollywood. A principios de año, a la estrella la vimos en Cumbres borrascosas y en 2026 formará parte del elenco estelar de Cry to Heaven, el regreso de Tom Ford a la dirección. Y quién sabe, quizás dentro de un lustro pueda heredar la picadura arácnida de Holland. Por el momento, tiene la aprobación del que es, con diferencia, el actor que más tiempo ha ocupado el heroico rol.

Tom Holland cree que Owen Cooper podría ser un futuro Spider-Man increíble

Teniendo en cuenta que el próximo mes de julio será tanto Telémaco como Peter Parker, con dos superproducciones que se estrenarán casi a la par, a Tom Holland le espera una intensa campaña de promoción entre la épica griega de Homero y las aventuras del superhéroe y, claro está, el futuro de la propiedad intelectual es uno de los grandes temas a tratar en los siguientes pasos de su currículum fílmico.

De esta forma y en una entrevista concedida a Esquire, el actor no dudó ni un instante en expresar su deseo de ver a Cooper con el traje del trepamuros:

«Owen Cooper sería fantástico. Obviamente, es supertalentoso, y ahora mismo es la persona de la que todo el mundo habla».

Aparte de su buen ojo para fichar un heredero que esté a la altura, Holland también ha manifestado que le gustaría hacer de guía en dicha transición, tal y como Robert Downey Jr. hizo con él. El respeto entre ambos actores es mutuo, pues curiosamente Copper confesó en una entrevista para la BBC que decidió ser actor tras ver a Holland en su papel de Lo Imposible.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Brand New Day’?

The world may have forgotten Peter Parker, but he hasn’t forgotten them. Watch the new trailer for #SpiderManBrandNewDay, in theatres July 31. Tickets on sale NOW. pic.twitter.com/H962Dn2o7b — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) June 17, 2026

La cuarta película de Tom Holland como Spider-Man llegará a los cines el próximo 29 de julio. En ella compartirá de nuevo reparto con Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo, entre otros.