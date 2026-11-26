La Policía Nacional ha detenido a cinco altos cargos de la escuela de adultos Son Canals de Palma por estafar hasta 30.000 euros al año a los alumnos a través de matrículas falsas. Los arrestados, dos ex directores, una inspectora, la antigua secretaria del centro y un miembro de la asociación de alumnos, consiguieron desviar unos 400.000 euros a una entidad privada para utilizarlos para otros fines.

El caso salió a la luz de una forma completamente inesperada. El origen de las pesquisas se remonta a 2025, cuando una mujer acudió a denunciar que un funcionario del centro se habría aprovechado de su cargo para otorgarle notas favorables en los exámenes necesarios para obtener el título oficial de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según el testimonio de la denunciante, el sospechoso podría estar pidiendo favores sexuales a cambio de los aprobados, y alertó de que podían existir más víctimas.

Ante la gravedad del relato, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional asumió el caso. Sin embargo, tras realizar las primeras diligencias, los investigadores descartaron por completo la existencia de cualquier delito de índole sexual. Lejos de archivar el asunto, el trabajo policial permitió destapar una trama económica que llevaba más de una década funcionando de manera irregular.

El engaño de las falsas matrículas

Al analizar las cuentas vinculadas al entorno del centro educativo, los agentes comprobaron que, desde el año 2012, la Asociación de Alumnos, una entidad de carácter privado, había comenzado a registrar ingresos anuales superiores a los 25.000 euros, llegando en algunos ejercicios a rozar los 35.000 euros. El dinero procedía de transferencias realizadas por particulares bajo conceptos que hacían referencia al pago de matrículas escolares.

La mecánica del engaño se sostenía sobre el desconocimiento de los estudiantes. Presuntamente, siguiendo las indicaciones de trabajadores del propio centro, se entregaban en mano documentos en los que figuraba la palabra «matrícula» y se advertía de la obligatoriedad de abonar determinadas cantidades bajo la amenaza de no poder cursar los estudios.

Los alumnos realizaban los ingresos creyendo que cumplían con un requisito oficial, sin saber en ningún momento que el pago no era obligatorio y que su dinero estaba financiando directamente a una asociación privada.

Con los fondos recaudados de forma fraudulenta, que los investigadores estiman entre 25.000 y 30.000 euros anuales tras cotejar los libros de cuentas, la asociación sufragaba todo tipo de gastos particulares, tanto de sus propios miembros como de personal del centro docente. Entre las irregularidades detectadas destaca la asignación de un sueldo de 1.000 euros netos al mes para el tesorero de la entidad, una retribución que se mantuvo vigente entre 2012 y 2015.

Al desviar las aportaciones hacia una cuenta privada, los responsables no solo privaban al centro educativo de esos recursos, sino que lograban eludir los controles y la fiscalización de la Administración pública.

Conocimiento fuera del centro

La investigación señala como presuntos autores principales a directivos de la escuela de adultos y al tesorero de la asociación. No obstante, las pesquisas policiales también apuntan a funcionarios públicos del área de Educación ajenos al centro escolar. Según los agentes, estos trabajadores tenían conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo y, pese a ello, no actuaron para detenerlas.

Con todas las pruebas recabadas tras el análisis financiero y documental, la Policía Nacional dio por concluida la fase de investigación con las cinco detenciones y la imputación de hasta seis investigados por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento agravado por funcionario.