El Gobierno ha convocado más de 14.000 plazas de empleo público este jueves, a 72 horas de la cita con las urnas y penúltimo día de la campaña electoral. Las bases, que pueden consultarse en el BOE, contemplan procesos selectivos para casi todas las áreas de la Administración General del Estado.

«Precisamente hoy, y aunque no sea objeto de esta Diputación, se publica en el BOE una nueva oferta de empleo público que convoca más de 14.000 plazas para la Administración General del Estado en los subgrupos A2, C1 y C2», ha publicitado Óscal López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, en la Diputación Permanente del Congreso.

La convocatoria plantea un total de 6.508 plazas del turno libre y 7.865 plazas de promoción interna, divididos entre los diferentes niveles de gestión administrativa e informática. Los procesos selectivos se desarrollarán mediante el sistema de oposición para los aspirantes de ingreso libre y mediante concurso-oposición para promoción interna.

Las plazas ofertadas, en algunos casos, también buscan rellenar las ofertas de empleo de 2024 y 2025 que no se cubrieron en las convocatorias previas. Los interesados disponen de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de este viernes para presentar las solicitudes.

La convocatoria de plazas públicas fue prevista por el Ejecutivo en un real decreto publicado en mayo; sin embargo, la publicación de las bases tan cerca de las elecciones retrotae a las medidas «sociales» decretadas por el Gobierno estas semanas. La convocatoria de este jueves representa el 53% de todas las plazas previstas por el Ejecutivo para 2026.

En el caso de los funcionarios, el Consejo de Ministros ordenó una subida del 4,5% del sueldo de los empleados para 2027 (más una subida retroactiva del 0,5% para los salarios de 2026). Este jueves la Diputación Permanente debe decidir si la convalida o no. La retribución extra supone un desembolso de casi 1.600 millones de euros para el próximo Gobierno.