Lao-Tsé es una de las figuras más importantes de la filosofía china y el principal referente del taoísmo, a quien se le atribuye la autoría del «Tao Te Ching», una obra fundamental que reflexiona sobre el origen del universo, la naturaleza y el comportamiento humano.

Según las enseñanzas recogidas en este libro, el «Tao» (el «camino»), representa el principio universal que da origen a todas las cosas . Su filosofía defiende la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, aceptar los cambios y evitar imponer nuestra voluntad sobre el curso natural de los acontecimientos.

«El que domina a los demás es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso»

La enseñanza que transmite ésta antigua reflexión no consiste en renunciar a la ambición o la capacidad de decidir, sino en comprender cuáles son los límites del poder individual. Una persona puede esforzarse por cambiar sus circunstancias o defender sus propias ideas, pero no puede controlar lo que piensan o hacen los demás, ya que eso queda fuera de su voluntad.

Para el pensador chino, la verdadera fortaleza no consiste necesariamente en conseguir que los demás obedezcan, sino en actuar con sensatez, incluso cuando las circunstancias ponen a prueba nuestra paciencia y nuestras emociones. Esta conquista personal empieza y termina en uno mismo, y se construye mediante pequeños gestos cotidianos. El autocontrol resulta esencial para gestionar emociones intensas, como la ira, la frustración o los celos, sin dejar que tomen el control de nuestras decisiones.

Para comprender esta frase es necesario conocer los principios del pensamiento taoísta. En el Tao Te Ching, Lao-Tse valora la flexibilidad frente a la rigidez, la humildad frente a la soberbia y el silencio frente al ruido. El agua representa perfectamente esta filosofía: parece frágil, pero tiene la capacidad de transformar incluso la piedra.

Esta idea se relaciona con el concepto de «wu wei», entendiendo como tal el hecho de como actuar sin forzar los acontecimientos. Desde esta perspectiva, la verdadera autoridad no nace del miedo, sino de la serenidad. Quien necesita imponerse constantemente demuestra inseguridad, mientras que quien sabe dominarse tiene una fortaleza mucho mayor.

En definitiva, la necesidad constante de controlar a quienes nos rodean puede reflejar una dificultad para gobernar nuestros propios pensamientos y emociones. Cultivar el espíritu, aceptar nuestras virtudes y defectos y actuar con moderación son pasos fundamentales para encontrar un equilibrio personal que nos permita vivir con serenidad, confianza y propósito.

Reflexiones de Lao-Tsé

«La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se logra»

«Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho»

«Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es la iluminación»

«Un camino de mil pasos comienza en un solo paso»

«Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero»

«El que sabe contentarse con lo que tiene, siempre estará feliz»

«Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte; pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso»

«La amabilidad en palabras crea confianza, la amabilidad en el pensamiento crea profundidad, la bondad de dar crea amor»

«Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará»

«La perfección es la voluntad de ser imperfecto»

«Debido a un gran amor, uno es valiente»

«El tiempo es algo creado, decir ‘No tengo tiempo’ es igual a que dijeras ‘No quiero’»

«La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos, no te resistas a ellos, solo crea dolor»

«El agradecimiento es la memoria del corazón»

«El que sabe, no habla; el que habla, no sabe»

«La suavidad triunfa sobre la dureza, la debilidad vence a la fuerza»

«Haz las cosas difíciles mientras son fáciles y haz las grandes cosas mientras son pequeñas»

«Cuanto más te alejas de ti mismo, más difícil será encontrarte»

«El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para alcanzarlo»

«Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje»

«El que todo lo juzga fácil, encontrará la vida difícil»

«La salud es la posesión más grande, la satisfacción es el tesoro más grande y la confianza es el amigo más grande»

«Cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser»

«Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado»

«El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla»

«El buen hombre es el maestro del malo, y el mal hombre es la lección del bueno»

«La pérdida no es tan mala como querer más»

«Todo en la vida comienza por un pequeño paso, nada se consigue de la noche a la mañana»

«Responde inteligentemente incluso al tratamiento poco inteligente»

«La vida y la muerte son un hilo, la misma línea vista desde diferentes lados»