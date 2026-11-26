En las profundidades de Dakota del Sur, a poco más de un kilómetro bajo tierra, se está llevando a cabo una de las iniciativas más ambiciosas de nuestra época para resolver uno de los mayores enigmas de la humanidad: por qué existimos en el universo. Se trata del proyecto DUNE, en el que participan 1.800 investigadores de todas las zonas del planeta.

El fin es descubrir las propiedades de los neutrinos, que son partículas subatómicas elementales, pero también las más indescifrables. Se les conoce también como ‘partículas fantasma’ porque prácticamente no tienen masa ni interacción con la materia. De hecho, billones de neutrinos atraviesan el cuerpo humano cada segundo sin que los percibamos.

En qué consiste el proyecto DUNE

Este programa funciona como una clase de campo de pruebas cósmicas que relacionan dos ubicaciones clave en Estados Unidos. La fuente de neutrinos se halla en el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermilab, próximo a Chicago, en Illinois, desde donde un fuerte haz de estas moléculas se dirigirá al Centro de Investigación Subterránea Sanford (SURF) en Dakota del Sur.

Pero lo que es verdaderamente sorprendente es el hecho de que estos neutrinos se desplazan 1300 kilómetros directamente a través de la superficie terrestre. Debido a que no encuentran dificultad en atravesar la corteza, no es necesario hacer un túnel para su paso. Su inicio se encuentra en el Detector Cercano de Fermilab, finalizando su recorrido en el Detector Lejano, a 1,5 kilómetros de profundidad.

Esta distancia es suficiente para que la capa terrestre sobre el laboratorio haga de escudo natural frente a los rayos cósmicos y la radiación subsuelo, ya que con una profundidad menor estos dos factores podrían interferir con las mediciones más delicadas.

El núcleo del Detector Lejano consiste en un descomunal criostato repleto de alrededor de 17.000 toneladas de argón líquido, enfriado a una temperatura suprema de -185 ºC. En el momento en el que un neutrino impacta con un átomo de argón, se genera una reducida señal eléctrica y un destello fugaz de luz. Estas minúsculas huellas permiten a los físicos localizar con exactitud las denominadas oscilaciones de neutrinos, un fenómeno en el que estas partículas se deforman al recorrer el espacio.

El objetivo primordial del proyecto DUNE trasciende el simple análisis de las moléculas subatómicas. Los investigadores aguardan que el comportamiento de los neutrinos y antineutrinos explique por qué la materia y la antimateria no desaparecieron por completo con el Big Bang. La materia que sobrevivió tras este proceso es el motivo por el que a día de hoy existen la especie humana, la fauna y la flora, las estrellas y los planetas, entre muchos más.