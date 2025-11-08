La ciencia se prepara para un salto histórico: el invento que podría revelar otras dimensiones del universo

Los científicos tienen claro que nuestro planeta no es ni siquiera una pequeña mota de polvo en el universo. Por ello, una de las grandes preocupaciones es intentar averiguar todo lo que podamos sobre él.

Aunque cada vez tenemos un mayor conocimiento sobre el universo, su propia extensión todavía nos es desconocida. Por ello, una mega construcción que se está realizando en Estados Unidos es la gran esperanza de la comunidad científica.

La clave está en la construcción de Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), una herramienta para descubrir nuevas dimensiones más allá de las que ya conocemos.

Según han publicado en Journal of High Energy Physics, esta especie de acelerador de partículas podría ayudarnos a estudiar las oscilaciones de los neutrinos, lo que podría revelarnos la existencia de estas dimensiones ocultas.

¿Qué es DUNE? El acelerador de partículas que ha revolucionado a los científicos

DUNE, con sede en Estados Unidos, es un ambicioso proyecto que se extiende entre Illinois y Dakota del Sur, abarcando una distancia de 1.300 kilómetros.

El funcionamiento es complejo, pero se puede resumir de la siguiente manera: los neutrinos son generados en el Fermilab, un acelerador de partículas ubicado en Illinois, y viajan a través de la Tierra hasta un detector masivo enterrado a gran profundidad en Dakota del Sur.

En este viaje los neutrinos oscilan entre tres formas: muon, electrón y tau. Este fenómeno es crucial para dar respuesta a preguntas fundamentales de la física, como la jerarquía de masas de los neutrinos y su posible relación con el desequilibrio entre materia y antimateria en el universo.

Mehedi Masud, profesor de la Universidad Chung-Ang de Corea del Sur y coautor del estudio, considera que esta herramienta podría arrojar luz a varios enigmas mucho antes de lo que pensamos.

«Simulamos varios años de datos de neutrinos en DUNE utilizando modelos computacionales», afirmó Masud en declaraciones para la revista Live Science.

La teoría que cambiaría nuestra concepción del universo

Una de las teorías que quieren comprobar en DUNE estudiando los neutrinos es la posible existencia de otras dimensiones, que todavía no conocemos.

No se trata de algo novedoso en la física, ya que se planteó por primera vez en 1998, para explicar por qué la gravedad es más débil que otras fuerzas fundamentales.

Aun así, esto nunca ha sido comprobado y DUNE podría ser la clave. «El concepto de grandes dimensiones adicionales también podría ayudar a explicar el origen de las diminutas masas de los neutrinos, un fenómeno que aún no ha sido resuelto por el Modelo Estándar de la física de partículas», recordó Masud.

¿Cuándo estará activo DUNE y desvelará los secretos del universo?

Aunque el proyecto DUNE es muy esperanzador, todavía está en construcción y no comenzará a recopilar datos hasta el año 2030.

Será a partir de esta fecha cuando podrán dedicar varios años al análisis y realizar una evaluación exhaustiva de la teoría de dimensiones adicionales.

Además, un empeño de los científicos es aprovechar la oportunidad de cruzar los datos de DUNE con los de otros experimentos y mega construcciones, para refinar todavía más la búsqueda.