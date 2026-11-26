Coger el coche para cruzar la frontera en el puente de diciembre o en Navidad tiene letra pequeña. Las normas básicas se parecen en toda Europa: nada de alcohol ni de móvil al volante, velocidad adecuada y cinturón abrochado. Lo que cambia, y mucho, es el precio de saltárselas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) lo explica en un reportaje actualizado el 24 de noviembre. En la Unión Europea no existe una forma común de sancionar en tráfico, recuerda. Cada país fija sus límites, sus procedimientos y sus consecuencias.

Y las diferencias no se quedan en el importe. Según la DGT, también cambia cómo se tramita la multa y cuándo se pierden puntos. Varía además cuándo se retira el permiso y en qué momento una conducta pasa de infracción a delito.

El móvil, hasta 1.250 euros

El mapa que acompaña al reportaje compara once países. En España, usar el móvil al volante cuesta 200 euros, y la DGT recuerda que la multa va unida a la pérdida de puntos.

En Noruega, la misma infracción figura con 988 euros. En Portugal, la horquilla va de 250 a 1.250 euros, y en Italia, de 250 a 1.000. Francia llega a un máximo de 750 euros y Países Bajos aparece con 440.

Entre los importes más bajos del mapa están Finlandia, con 100 euros, y Suecia, con 132. Fuera de la Unión, en Reino Unido, la DGT cifra el móvil en 235 euros y seis puntos.

En Francia, Bélgica e Irlanda, además, el teléfono puede acabar ante el juez. Pasa si la distracción se considera una conducta peligrosa, según el reportaje.

Velocidad: multas según lo que ganas

En España, Francia, Bélgica, Portugal o Italia predominan las multas cuyo importe sube con el exceso de velocidad. Bélgica, por ejemplo, aplica desde julio una tarifa inicial de 58 euros para los primeros 10 km/h de más.

En otros países la cuenta corriente también cuenta. En Finlandia, la ley considera grave pasarse en más de 20 km/h. Allí se aplican las llamadas «multas por días», proporcionales a la capacidad económica del infractor.

La DGT cita el caso de un empresario finlandés multado en marzo con 120.000 euros por ir 29 km/h por encima del límite. Suiza usa también este sistema en algunos procedimientos penales. En Reino Unido, los excesos más graves pueden llegar a un tribunal que calcula la multa según los ingresos.

Cinturón obligatorio, precios distintos

El cinturón es una norma común en Europa, pero no cuesta igual olvidarlo. España multa con 200 euros y cuatro puntos al conductor que no lo usa correctamente.

Francia fija 135 euros y Países Bajos, 90, incluso si va mal abrochado. En Reino Unido la sanción ordinaria es de 117 euros, aunque puede llegar a 587 si el caso pasa a los tribunales.

Alcohol: cada país, su límite

Con el alcohol la cosa se complica más, porque ni siquiera el límite es el mismo. En España el general es de 0,5 gramos por litro en sangre, más bajo para colectivos como los conductores profesionales.

Estonia y Noruega lo bajan a 0,2. Polonia considera infracción la tasa de entre 0,2 y 0,5 gramos por litro, y delito lo que pasa de 0,5.

En Noruega, además, también aquí pesa el sueldo. Según la DGT, entre 0,2 y 0,5 la multa ronda 1,5 veces el salario mensual del conductor. Y Bélgica ha endurecido este año su sistema: quien supera el 0,5 no puede conducir durante 12 horas.

La multa te sigue hasta casa

La sanción no se queda en la frontera al volver a España. Desde 2015 rige en la Unión Europea una directiva que facilita el intercambio de datos para perseguir infracciones de tráfico cometidas con coches matriculados en otro país de la UE. Después se amplió con nuevas infracciones.

Según la DGT, cuando se detecta una infracción grave de un vehículo extranjero, las autoridades pueden consultar sus datos para identificar al titular. La multa se tramita con la ley del país donde se cometió y se puede notificar en el domicilio del conductor.

Si la sanción es firme, los países pueden ayudarse para cobrarla fuera de donde se puso. El uso del móvil al volante está entre las infracciones incluidas en ese intercambio de datos.

En el mismo reportaje, Antonio Avenoso, director del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), aporta un dato. En 2019, según el ETSC, alrededor del 40 % de las infracciones cometidas en otro país quedaron sin castigo.

Para Avenoso, las nuevas normas atacan ese problema con más cooperación entre países. El ETSC, además, considera que en el futuro debería existir un sistema para aplicar los puntos del permiso de conducir también entre países.

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La información procede del reportaje de la DGT «Mismas infracciones, distintas multas», actualizado el 24 de noviembre de 2026, y de su mapa de sanciones por países.

Crédito de la imagen: Pilar Ponte (Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0).