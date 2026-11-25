El viaducto de Tremor tiene instalados instrumentos que vigilan, en tiempo real, cómo se comporta su estructura. Está en la autovía A-6, en Torre del Bierzo (León), y cruza el valle del río Tremor a unos 90 metros de altura. Ahora tendrá relevo.

El Consejo de Ministros autorizó el 24 de noviembre la licitación del contrato de obras para construir el nuevo viaducto. El valor estimado es de 62,8 millones de euros, sin IVA.

El Ministerio de Transportes ha optado por levantar dos estructuras nuevas, una por calzada, que sustituirán al actual. Irán por una variante paralela, al sur del viaducto que hay ahora.

Vigilado en tiempo real

Según la referencia del Consejo de Ministros, el viaducto está en el kilómetro 355,8 de la A-6. En los últimos años ha pasado una inspección especial y estudios sobre su estado de conservación.

También se le instaló instrumentación de auscultación, que permite seguir en tiempo real su comportamiento estructural.

La decisión de construir dos viaductos nuevos se tomó a partir de las conclusiones de esos estudios, según la referencia.

Un proyecto con nombre largo

El proyecto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con un título largo. Se llama «Actuaciones de mejora de la seguridad vial en la autovía del Noroeste A-6 para la resolución de la emergencia estructural en el viaducto de Tremor».

Los últimos trámites empezaron hace un año. La Dirección General de Carreteras lo aprobó de forma provisional en noviembre de 2025 y declaró su urgencia. El BOE del 1 de diciembre lo sacó a información pública para las expropiaciones, en terrenos de Torre del Bierzo.

El 23 de junio de 2026, la Secretaría de Estado de Transportes aprobó ese documento de forma definitiva, como proyecto de trazado. Lo recoge un anuncio del BOE del 8 de julio, que pide además actualizar el presupuesto y hacer una auditoría de seguridad viaria.

480 metros en curva

El nuevo viaducto medirá 480 metros de largo, repartidos en ocho vanos, los tramos entre apoyos. Hay uno de 55 metros, cinco de 65, otro de 55 y el último, de 45.

Irá trazado sobre una curva de 1.250 metros de radio. Según el Gobierno, eso mejorará la seguridad vial respecto a la vía actual.

La variante permitirá además mejorar el trazado entre los kilómetros 355 y 356,9 de la autovía. Y al ir paralela a la actual, reducirá de forma notable la afección al tráfico de la A-6 durante las obras.

Dos cajones que se unen

El tablero, la parte por la que circulan los coches, está formado por dos cajones de hormigón pretensado. Se construyen por separado, uno detrás de otro, y después se unen para formar una sola plataforma.

Esa plataforma tendrá 27 metros de ancho, como la de la autovía actual. Un pretil apoyado en el centro separará los dos sentidos.

Como no está fijo, se podrá gestionar todo el ancho del tablero a la vez si hace falta. La sección deja sitio, además, para un hipotético tercer carril por sentido en el futuro.

Pilas pensadas contra el viento

Las pilas, los pilares que sostienen el tablero, son dobles. Cada una aguanta uno de los dos cajones.

Tienen forma octogonal. Según la referencia, así se reduce el empuje lateral del viento sin dejar de mantener una inercia adecuada.

Su anchura es de 6 metros y su canto, de 2,30. La altura cambia mucho de una a otra: la más baja, la P-7, tiene 26,5 metros, y la más alta, la P-5, llega a los 85,5.

Otros viaductos de la A-6

No es el único viaducto de esta autovía en el que ha trabajado el Ministerio. En junio de 2022 colapsaron dos vanos de los viaductos del Castro, entre Vega de Valcarce (León) y Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Estaban cerrados al tráfico por obras de reparación.

Aquellos tableros se desmontaron y se emprendió su reconstrucción. En una nota de diciembre de 2023, Transportes citaba también la reparación de los viaductos de Tremor y de Trabaledo entre sus obras en la A-6.

El Gobierno no da en la referencia una fecha para empezar ni para terminar el nuevo viaducto de Tremor. Lo que ya ha autorizado el Consejo de Ministros es licitar el contrato.

En Techy también contamos la historia de la presa de Los Alfilorios, que da agua a Oviedo, cómo se unió el túnel de la A-5 a la M-30 con 128 vigas y la cueva que guarda el césped del Bernabéu.

La información procede de la referencia del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2026 y de los anuncios del BOE del 1 de diciembre de 2025 y del 8 de julio de 2026. También, de una nota del Ministerio de Transportes de diciembre de 2023.

Crédito de la imagen: La Moncloa.