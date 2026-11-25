En 1977 se terminó la primera fase de la presa de Los Alfilorios, en Asturias. Su finalidad es abastecer de agua a Oviedo. Casi 50 años después, la presa es noticia por una actuación de emergencia.

El Consejo de Ministros tomó razón el 24 de noviembre de una declaración de emergencia. Es para actuar ante la aparición de sumideros y cavidades en la margen derecha de la presa, con un importe máximo de 200.000 euros.

Así consta en la referencia del Consejo de Ministros. El Gobierno no da más detalles de la obra en esa referencia.

Dos fases de obra

La presa la explota la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Según el organismo, está sobre el río Barrea, un afluente del Nalón. Se levanta a la altura de El Palomar, en el concejo de Ribera de Arriba.

Casi todo el embalse, sin embargo, queda en el vecino concejo de Morcín.

La presa se construyó en dos fases, según la CHC. La primera terminó en 1977 y la segunda, en 1981.

Según la CHC, la puesta en carga definitiva del embalse empezó en 1990, nueve años después de acabar la obra.

Piedra caliza y hormigón

La CHC la describe como una presa de escollera con pantalla de hormigón armado. La escollera es un gran relleno de bloques de roca, aquí caliza de montaña.

La cara que mira al embalse lleva una pantalla de hormigón armado de 30 centímetros de espesor. Esa pantalla se apoya en un plinto de hormigón empotrado en la roca.

La presa tiene una altura máxima sobre el cauce de 51,25 metros. Su coronación, la parte de arriba, mide 171 metros de largo.

Para soltar agua tiene un aliviadero con un canal de unos 155 metros. Acaba en un trampolín que lanza el agua hacia el cauce. Y dos desagües de fondo de 700 milímetros de diámetro, de 225 metros de largo.

Dos ríos para un embalse

A su nivel máximo normal, el embalse guarda 8,156 hectómetros cúbicos y ocupa 45,25 hectáreas. En la práctica, según la CHC, su volumen suele moverse en torno a 5,6 hectómetros cúbicos.

El agua le llega al embalse por dos vías distintas, según el organismo. El río Barrea aporta de media unos 3,3 hectómetros cúbicos al año. El arroyo de La Mortera, cortado por un azud, suma unos 2,3 más por una galería de trasvase.

Invierno del Aramo, verano del embalse

El agua de Oviedo no sale solo de Los Alfilorios. La ciudad también recibe la de la sierra del Aramo, por el canal del mismo nombre. Las dos se tratan en la potabilizadora de Cabornio.

La CHC explica cómo se reparten las dos a lo largo del año. En invierno y primavera llueve mucho y se usa sobre todo el agua del canal del Aramo. Mientras, el embalse se llena.

En verano y otoño llueve menos y se tira sobre todo del embalse. Por eso su nivel baja en esa época.

El abastecimiento lo gestiona el Ayuntamiento de Oviedo a través de Aqualia. La CHC supervisa la explotación y se encarga del mantenimiento y la conservación de la presa.

Otra actuación en 2025

En 2025 ya hubo otra actuación de emergencia en Los Alfilorios, en la margen contraria. Según la CHC, un talud de la margen izquierda se deslizó y se estabilizó por el procedimiento de emergencia. Las obras se hicieron entre abril y junio de ese año y se recibieron el 18 de septiembre.

Además, según su página actualizada en mayo, la CHC tenía en licitación las obras de un proyecto de unos 2,4 millones de euros para la presa. Servirá para reparar y automatizar sus equipos electromecánicos y adecuar la captación de La Mortera.

Es un proyecto distinto, de mantenimiento y modernización, cuyo informe de viabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica es de 2023.

Ese informe detalla lo que incluye. Entre otras cosas, reparar el hormigón en varios puntos, renovar equipos y automatizar la auscultación. Así se llama la medición, con instrumentos y sensores, de cómo se comporta la presa.

El mismo documento recuerda un dato: es el único embalse de titularidad estatal con presa de categoría A en el Cantábrico Occidental.

En Techy también contamos la historia del túnel del tren bajo Gijón, la del faro de Trafalgar, encendido en 1862 y la del puente de Alfonso XIII de Sevilla.

La información procede de la referencia del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2026. También, de la página de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el embalse y del informe de viabilidad del proyecto de la presa.

Crédito de la imagen: Confederación Hidrográfica del Cantábrico.